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Погода в Україні 28 травня: синоптик попередила про дощі та похолодання

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Прогноз погоди на 28 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 28 травня 2022 в Україні / Amin Hasani on Unsplash

28 травня в Україні очікується доволі неоднорідна погода через опади та стрибки температури. Детальний прогноз по містах читайте далі.

28 травня, у суботу, дощі захоплять Волинь, Рівненщину, Карпати, Львівщину, Житомирщину, Сумщину, Чернігівщину, Луганщину та Донеччину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у решті областей переважатиме суха погода, окрім Вінницької області, де ввечері можливі опади.

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Вітер буде завівати із заходу, помірний, у північних областях та в Приазов'ї, ймовірно, сильний. Температура повітря найвищою очікується в суботу в південній частині України, +24+29 градусів. У східних областях +22+26 градусів. У центральних областях очікується +20+25 градусів. У західних та північних областях повітря буде свіжішим, +17+23 градуси, – додала синоптик.

У Києві 28 травня вдень не очікується серйозних опадів, зате затримається рвучкий вітер, а температура до+20.

Прогноз погоди на 28 травня у містах України:

Погода в Україні 28 травня: синоптик попередила про дощі та похолодання - фото 506235
  • Ужгород +18+20
  • Львів +18+20
  • Чернівці +17+19
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +19+21
  • Кропивницький +23+25
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+28
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +20+22
  • Суми +18+20
  • Харків +22+24
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +24+26

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