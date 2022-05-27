Погода в Україні 28 травня: синоптик попередила про дощі та похолодання

28 травня в Україні очікується доволі неоднорідна погода через опади та стрибки температури. Детальний прогноз по містах читайте далі.

28 травня, у суботу, дощі захоплять Волинь, Рівненщину, Карпати, Львівщину, Житомирщину, Сумщину, Чернігівщину, Луганщину та Донеччину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у решті областей переважатиме суха погода, окрім Вінницької області, де ввечері можливі опади.

Актуально: Погода у червні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Вітер буде завівати із заходу, помірний, у північних областях та в Приазов'ї, ймовірно, сильний. Температура повітря найвищою очікується в суботу в південній частині України, +24+29 градусів. У східних областях +22+26 градусів. У центральних областях очікується +20+25 градусів. У західних та північних областях повітря буде свіжішим, +17+23 градуси, – додала синоптик.

У Києві 28 травня вдень не очікується серйозних опадів, зате затримається рвучкий вітер, а температура до+20.

Прогноз погоди на 28 травня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +18+20

Чернівці +17+19

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +18+20

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +20+22

Хмельницький +17+19

Житомир +19+21

Чернігів +19+21

Черкаси +19+21

Кропивницький +23+25

Миколаїв +26+28

Одеса +26+28

Херсон +25+27

Сімферополь +24+26

Полтава +20+22

Суми +18+20

Харків +22+24

Дніпро +25+27

Запоріжжя +25+27

Донецьк +23+25

Луганськ +24+26

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн