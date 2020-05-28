Погода в Україні 28 травня: дощі з грозами і сильний вітер

28 травня в Україні визначатиме погоду циклон, тому майже у всіх областях пройдуть серйозні дощі з поривчастим вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

28 травня, майже по всій країні очікуються дощі з грозами. Лише східна частина країни, Крим та Приазов'я утримаються від серйозних опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря трохи змилосердиться і підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів, на Сході аж +20+25 градусів. Проте дощ та сильний вітер дещо знівелюють ці атмосферні теплі здобутки. Київ повною мірою відчує смак циклону – у четвер пройдуть дощі, очікується сильний вітер, можливі грози. Температура повітря вночі +10+12 градусів, вдень +16+18 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +15+17

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +16+18

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +17+19

Хмельницький +17+19

Житомир +17+19

Чернігів +18+20

Черкаси +17+19

Миколаїв +18+20

Одеса +18+20

Херсон +18+20

Сімферополь +19+21

Полтава +18+20

Суми +18+20

Харків +21+23

Дніпро +18+20

Запоріжжя +18+20

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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