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Погода в Україні 28 травня: дощі з грозами і сильний вітер
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28 травня в Україні визначатиме погоду циклон, тому майже у всіх областях пройдуть серйозні дощі з поривчастим вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
28 травня, майже по всій країні очікуються дощі з грозами. Лише східна частина країни, Крим та Приазов'я утримаються від серйозних опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря трохи змилосердиться і підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів, на Сході аж +20+25 градусів. Проте дощ та сильний вітер дещо знівелюють ці атмосферні теплі здобутки. Київ повною мірою відчує смак циклону – у четвер пройдуть дощі, очікується сильний вітер, можливі грози. Температура повітря вночі +10+12 градусів, вдень +16+18 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 28 травня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +15+17
- Чернівці +15+17
- Івано-Франківськ +15+17
- Тернопіль +16+18
- Рівне +17+19
- Луцьк +17+19
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +17+19
- Житомир +17+19
- Чернігів +18+20
- Черкаси +17+19
- Миколаїв +18+20
- Одеса +18+20
- Херсон +18+20
- Сімферополь +19+21
- Полтава +18+20
- Суми +18+20
- Харків +21+23
- Дніпро +18+20
- Запоріжжя +18+20
- Донецьк +23+25
- Луганськ +23+25
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