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Погода в Україні 28 травня: дощі з грозами і сильний вітер

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 травня в Україні визначатиме погоду циклон, тому майже у всіх областях пройдуть серйозні дощі з поривчастим вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

28 травня, майже по всій країні очікуються дощі з грозами. Лише східна частина країни, Крим та Приазов'я утримаються від серйозних опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря трохи змилосердиться і підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів, на Сході аж +20+25 градусів. Проте дощ та сильний вітер дещо знівелюють ці атмосферні теплі здобутки. Київ повною мірою відчує смак циклону у четвер пройдуть дощі, очікується сильний вітер, можливі грози. Температура повітря вночі +10+12 градусів, вдень +16+18 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 травня у містах України:

Погода в Україні 28 травня: дощі з грозами і сильний вітер - фото 406582
  • Ужгород +17+19
  • Львів +15+17
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +18+20
  • Херсон +18+20
  • Сімферополь +19+21
  • Полтава +18+20
  • Суми +18+20
  • Харків +21+23
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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