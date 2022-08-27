Погода в Україні 28 серпня: синоптик попередила про дощі та похолодання

28 серпня в Україні очікується нестабільна літня погода з опадами та спекою. Детальний прогноз по містах читайте далі.

28 серпня, у неділю, в країні побільшає дощів з грозами, які затримаються у центральних областях, східних та на північному сході. Там вологу погоду доповнить сильний поривчастий вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, в інших областях буде малохмарно та сухо.

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Температура повітря в Україні залишається високою, вдень у неділю +28+33 градуси. У Києві вдень +28+30 градусів, істотні опади малоймовірні, хіба трохи зачепить вологою хмарністю зі сходу. Поступово перебудовується атмосфера на нові процеси – вересень почнеться відчутним похолоданням! – наголосила вона.

Прогноз погоди на 28 серпня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +29+31

Івано-Франківськ +29+31

Чернівці +29+31

Тернопіль +29+31

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +30+32

Хмельницький +29+31

Житомир +29+31

Чернігів +29+31

Черкаси +29+31

Кропивницький +30+32

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +31+33

Сімферополь +30+32

Полтава +29+31

Суми +27+29

Харків +30+32

Дніпро +30+32

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

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