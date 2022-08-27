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Погода в Україні 28 серпня: синоптик попередила про дощі та похолодання

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Прогноз погоди на 28 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 28 серпня 2022 в Україні / Konstantin Planinski on Unsplash

28 серпня в Україні очікується нестабільна літня погода з опадами та спекою. Детальний прогноз по містах читайте далі.

28 серпня, у неділю, в країні побільшає дощів з грозами, які затримаються у центральних областях, східних та на північному сході. Там вологу погоду доповнить сильний поривчастий вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, в інших областях буде малохмарно та сухо.

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Температура повітря в Україні залишається високою, вдень у неділю +28+33 градуси. У Києві вдень +28+30 градусів, істотні опади малоймовірні, хіба трохи зачепить вологою хмарністю зі сходу. Поступово перебудовується атмосфера на нові процеси – вересень почнеться відчутним похолоданням! – наголосила вона.

Прогноз погоди на 28 серпня у містах України:

Погода в Україні 28 серпня: синоптик попередила про дощі та похолодання - фото 512099
  • Ужгород +29+31
  • Львів +29+31
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Чернівці +29+31
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +29+31
  • Кропивницький +30+32
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +31+33
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +27+29
  • Харків +30+32
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

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