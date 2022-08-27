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Погода в Україні 28 серпня: синоптик попередила про дощі та похолодання
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28 серпня в Україні очікується нестабільна літня погода з опадами та спекою. Детальний прогноз по містах читайте далі.
28 серпня, у неділю, в країні побільшає дощів з грозами, які затримаються у центральних областях, східних та на північному сході. Там вологу погоду доповнить сильний поривчастий вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, в інших областях буде малохмарно та сухо.
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Температура повітря в Україні залишається високою, вдень у неділю +28+33 градуси. У Києві вдень +28+30 градусів, істотні опади малоймовірні, хіба трохи зачепить вологою хмарністю зі сходу. Поступово перебудовується атмосфера на нові процеси – вересень почнеться відчутним похолоданням! – наголосила вона.
Прогноз погоди на 28 серпня у містах України:
- Ужгород +29+31
- Львів +29+31
- Івано-Франківськ +29+31
- Чернівці +29+31
- Тернопіль +29+31
- Рівне +27+29
- Луцьк +27+29
- Вінниця +30+32
- Хмельницький +29+31
- Житомир +29+31
- Чернігів +29+31
- Черкаси +29+31
- Кропивницький +30+32
- Миколаїв +31+33
- Одеса +29+31
- Херсон +31+33
- Сімферополь +30+32
- Полтава +29+31
- Суми +27+29
- Харків +30+32
- Дніпро +30+32
- Запоріжжя +31+33
- Донецьк +31+33
- Луганськ +31+33
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