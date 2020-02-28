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Погода в Україні 28 лютого: сонячно і з мокрим снігом
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28 лютого в Україні все ще втримається нестабільна погода, адже місцями все ще пройдуть дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
28 лютого, у п'ятницю, волога погода затримається на заході та сході країни, а температура в цих областях трохи знизиться. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вдень циклон залишить нашу територію, опади потягнуться за ним на північний схід, лише незначна волога ще втримається у східних областях та торкнеться Сумщини. Проте сильний вітер вдень втримається! На решті території України переважатиме суха погода, навіть із сонечком. Проте вже вдень у п'ятницю із південного заходу підійде чергова порція опадів і на Заході України очікується мокрий сніг, у Карпатах може бути сильніший. Отже, вдень без опадів буде на Півночі та у більшості центральних областей, а також Південь звільниться від вологих хмар. Температура повітря в Україні протягом дня 28-го лютого коливатиметься в межах +3+8 градусів, у західних областях буде холодніше, максимально лише 0+4 градуси", – додала вона.
У Києві 28 лютого все ж переважатиме суха та сонячна погода з помірним вітром, а температура втримається на позначці +5.
Прогноз погоди на 28 лютого у містах України:
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- Ужгород +3+5
- Львів +2+4
- Чернівці +4+6
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +4+6
- Рівне +3+5
- Луцьк +3+5
- Вінниця +4+6
- Хмельницький +4+6
- Житомир +3+5
- Чернігів +4+6
- Черкаси +4+6
- Миколаїв +7+9
- Одеса +6+18
- Херсон +7+9
- Сімферополь +7+9
- Полтава +4+6
- Суми +3+5
- Харків +5+7
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +7+9
- Донецьк +5+7
- Луганськ +5+7
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