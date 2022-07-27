Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть дощі

  • 35
Прогноз погоди на 28 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 28 липня 2022 в Україні / Charles Etoroma on Unsplash

28 липня в Україні переважатиме сонячна та спекотна погода, але місцями все ж очікуються опади. Детальний прогноз по містах читайте далі.

28 липня, у четвер, в країні втримається суха та малохмарна погода, а короткочасні дощі з грозами завітають у більшість центральних та північно-східних областей, а також на Одещину. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура вдень складе до +24+29.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Найспекотніше буде у Закарпатській, Дніпропетровській та південних областях – до +28+33. А найсвіжіше у Карпатах – до +15+20. У Києві 28 липня очікується суха погода з температурою у +25+28.

Прогноз погоди на 28 липня у містах України:

Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть дощі - фото 510342
  • Ужгород +30+32
  • Львів +24+26
  • Чернівці +28+30
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +28+30
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +27+29
  • Суми +24+26
  • Харків +27+29
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн

пропозиції партнерів
Новини