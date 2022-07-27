Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть дощі

28 липня в Україні переважатиме сонячна та спекотна погода, але місцями все ж очікуються опади. Детальний прогноз по містах читайте далі.

28 липня, у четвер, в країні втримається суха та малохмарна погода, а короткочасні дощі з грозами завітають у більшість центральних та північно-східних областей, а також на Одещину. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура вдень складе до +24+29.

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Найспекотніше буде у Закарпатській, Дніпропетровській та південних областях – до +28+33. А найсвіжіше у Карпатах – до +15+20. У Києві 28 липня очікується суха погода з температурою у +25+28.

Прогноз погоди на 28 липня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +24+26

Чернівці +28+30

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +27+29

Хмельницький +26+28

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Кропивницький +28+30

Миколаїв +30+32

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Сімферополь +28+30

Полтава +27+29

Суми +24+26

Харків +27+29

Дніпро +29+31

Запоріжжя +30+32

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

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