Погода в Україні 28 квітня: нова порція потепління

28 квітня в Україні погоду визначатиме антициклон, тому суттєвих опадів не очікується, а температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

28 квітня, у вівторок, по всій країні очікується малохмарна та тепла погода навіть після нічних заморозків у кількох областях. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"28-го квітня, в Україні вже також буде тепліше, протягом дня +14+18 градусів, на заході +15+20 градусів. Вітер південно-західний, 5-12 м/с. Над Чорним морем перебуватиме антициклон, який своїм впливом та сухою погодою досягне й України. 28-го квітня у більшості областей суттєві опади малоймовірні", – додала вона.

У Києві 28 квітня також переважатиме тепла погода з помірним вітром, вдень до +17+18.

Прогноз погоди на 28 квітня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +18+20

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +18+20

Рівне +17+19

Луцьк +18+20

Вінниця +17+19

Хмельницький +17+19

Житомир +16+18

Чернігів +14+16

Черкаси +15+17

Миколаїв +16+18

Одеса +14+16

Херсон +16+18

Сімферополь +16+18

Полтава +14+16

Суми +13+15

Харків +13+15

Дніпро +15+17

Запоріжжя +15+17

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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