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Погода в Україні 28 квітня: нова порція потепління

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 квітня в Україні погоду визначатиме антициклон, тому суттєвих опадів не очікується, а температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

28 квітня, у вівторок, по всій країні очікується малохмарна та тепла погода навіть після нічних заморозків у кількох областях. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"28-го квітня, в Україні вже також буде тепліше, протягом дня +14+18 градусів, на заході +15+20 градусів. Вітер південно-західний, 5-12 м/с. Над Чорним морем перебуватиме антициклон, який своїм впливом та сухою погодою досягне й України. 28-го квітня у більшості областей суттєві опади малоймовірні", – додала вона.

У Києві 28 квітня також переважатиме тепла погода з помірним вітром, вдень до +17+18.

Прогноз погоди на 28 квітня у містах України:

Погода в Україні 28 квітня: нова порція потепління - фото 400339
  • Ужгород +17+19
  • Львів +18+20
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +14+16
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +14+16
  • Суми +13+15
  • Харків +13+15
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +13+15

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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