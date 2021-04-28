Погода в Україні 28 квітня: довгоочікуване потепління

28 квітня в Україні почне поступово підійматись температура повітря, лише у деяких областях буде доволі свіжо. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

28 квітня, у середу, після нічних заморозків весняне тепло таки про себе нагадає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, вдень середня температура втримається на рівні +11+15, лише на Сумщині буде трохи холодніше - до +8+10.

"28-го квітня в Україні скрізь світитиме сонце, підставляйте йому носа і щоки, бо вже пора яскравіших кольорів. У Києві середа буде сонячною, з холодною ніччю, із заморозками, та теплішим днем, до +13 градусів. Цікавить усіх, яким буде Великдень. Оскільки цьогорічна весна дуже оригінальна, то й велика Неділя обіцяє вийти за межі стереотипів. За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня на Заході, Півночі та в Центрі очікуються радісні зливи, поривчастий вітер, веселі грози і розкішна температура повітря до +17+23 градусів. А на Сході та Півдні – лише нічні зорі, денне сонце і тепла погода. У Києві на Великдень передбачається дощ, гроза і +18 градусів", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 28 квітня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +12+14

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +11+13

Вінниця +11+13

Хмельницький +11+13

Житомир +11+13

Чернігів +11+13

Черкаси +11+13

Миколаїв +13+15

Одеса +11+13

Херсон +14+16

Сімферополь +14+16

Полтава +11+13

Суми +10+12

Харків +11+13

Дніпро +12+14

Запоріжжя +14+16

Донецьк +12+14

Луганськ +12+14

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