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Погода в Україні 28 квітня: довгоочікуване потепління

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 квітня в Україні почне поступово підійматись температура повітря, лише у деяких областях буде доволі свіжо. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

28 квітня, у середу, після нічних заморозків весняне тепло таки про себе нагадає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, вдень середня температура втримається на рівні +11+15, лише на Сумщині буде трохи холодніше - до +8+10.

"28-го квітня в Україні скрізь світитиме сонце, підставляйте йому носа і щоки, бо вже пора яскравіших кольорів. У Києві середа буде сонячною, з холодною ніччю, із заморозками, та теплішим днем, до +13 градусів. Цікавить усіх, яким буде Великдень. Оскільки цьогорічна весна дуже оригінальна, то й велика Неділя обіцяє вийти за межі стереотипів. За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня на Заході, Півночі та в Центрі очікуються радісні зливи, поривчастий вітер, веселі грози і розкішна температура повітря до +17+23 градусів. А на Сході та Півдні – лише нічні зорі, денне сонце і тепла погода. У Києві на Великдень передбачається дощ, гроза і +18 градусів", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 28 квітня у містах України:

Погода в Україні 28 квітня: довгоочікуване потепління - фото 457248
  • Ужгород +14+16
  • Львів +12+14
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +11+13
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +11+13
  • Суми +10+12
  • Харків +11+13
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +12+14

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