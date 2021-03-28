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Погода в Україні 28 березня: похолодання і дощі
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28 березня в Україні знову відчутно знизиться температура повітря, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі
28 березня, у неділю, циклон принесе в країну періодичні дощі, а також похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.
"У неділю атмосферний фронт принесе дощі в західні, північні та центральні області, а ввечері фронт дійде до Одещини. Східна частина 28-го березня побуде у сухій погоді. Температура повітря, як весняний вітер – легковажно носиться по градусній шкалі. Через діяльність холодного атмосферного фронту, на Заході України знову похолодає, до +6+9 градусів, хоча на решті території ще побуде тепла погода", – поділилась синоптик. У Києві неділя також буде дощовою, через що температура трохи знизиться.
Прогноз погоди на 28 березня у містах України:
- Ужгород +9+11
- Львів +7+9
- Чернівці +9+11
- Івано-Франківськ +7+9
- Тернопіль +8+10
- Рівне +7+9
- Луцьк +8+10
- Вінниця +10+12
- Хмельницький +7+9
- Житомир +8+10
- Чернігів +11+13
- Черкаси +10+12
- Миколаїв +12+14
- Одеса +13+15
- Херсон +10+12
- Сімферополь +10+12
- Полтава +10+12
- Суми +10+12
- Харків +9+11
- Дніпро +11+13
- Запоріжжя +10+12
- Донецьк +9+11
- Луганськ +9+11
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