Погода в Україні 28 березня: похолодання і дощі

28 березня в Україні знову відчутно знизиться температура повітря, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі

28 березня, у неділю, циклон принесе в країну періодичні дощі, а також похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"У неділю атмосферний фронт принесе дощі в західні, північні та центральні області, а ввечері фронт дійде до Одещини. Східна частина 28-го березня побуде у сухій погоді. Температура повітря, як весняний вітер – легковажно носиться по градусній шкалі. Через діяльність холодного атмосферного фронту, на Заході України знову похолодає, до +6+9 градусів, хоча на решті території ще побуде тепла погода", – поділилась синоптик. У Києві неділя також буде дощовою, через що температура трохи знизиться.

Прогноз погоди на 28 березня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +7+9

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +8+10

Рівне +7+9

Луцьк +8+10

Вінниця +10+12

Хмельницький + 7+9

Житомир +8+10

Чернігів +11+13

Черкаси +10+12

Миколаїв +12+14

Одеса +13+15

Херсон +10+12

Сімферополь +10+12

Полтава +10+12

Суми +10+12

Харків +9+11

Дніпро +11+13

Запоріжжя +10+12

Донецьк +9+11

Луганськ +9+11

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