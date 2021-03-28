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Погода в Україні 28 березня: похолодання і дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 березня в Україні знову відчутно знизиться температура повітря, а дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі

28 березня, у неділю, циклон принесе в країну періодичні дощі, а також похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"У неділю атмосферний фронт принесе дощі в західні, північні та центральні області, а ввечері фронт дійде до Одещини. Східна частина 28-го березня побуде у сухій погоді. Температура повітря, як весняний вітер легковажно носиться по градусній шкалі. Через діяльність холодного атмосферного фронту, на Заході України знову похолодає, до +6+9 градусів, хоча на решті території ще побуде тепла погода", – поділилась синоптик. У Києві неділя також буде дощовою, через що температура трохи знизиться.

Прогноз погоди на 28 березня у містах України:

Погода в Україні 28 березня: похолодання і дощі - фото 453284
  • Ужгород +9+11
  • Львів +7+9
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +10+12
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +13+15
  • Херсон +10+12
  • Сімферополь +10+12
  • Полтава +10+12
  • Суми +10+12
  • Харків +9+11
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +9+11
  • Луганськ +9+11

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