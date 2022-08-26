Погода в Україні 27 та 28 серпня: прогноз на вихідні

Останні серпневі вихідні будуть доволі спекотними та сонячними, винятками стануть кілька областей, де можливі локальні дощі та незначне зниження температури. Читайте прогноз по містах далі.

27 та 28 серпня в Україні ще буде спекотно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, дощі з грозами пройдуть місцями у центральних областях, торкнуться Донеччини та Луганщини, а на решті території України буде сухо.

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27-го серпня в Україні очікується +28+33 градуси. Трохи нижче на Рівненщині та Житомирщині, +24+28 градусів. На сході та південному сході залишається сильним південно-східний вітер, який створює сприятливі умови для шторму в морі навіть у прибережній південній частині", – додала вона.

У Києві 27 серпня очікується суха погода з температурою повітря впродовж дня близько +30 градусів. У неділю в столиці є ймовірність локального дощу, але температура повітря ще буде високою. 31 серпня та 1 вересня відчутно похолоднішає.

Прогноз погоди на 27 серпня у містах України:

Прогноз погоди на 28 серпня у містах України:

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