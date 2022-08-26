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Погода в Україні 27 та 28 серпня: прогноз на вихідні

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Прогноз погоди на 27-28 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 27-28 серпня 2022 в Україні

Останні серпневі вихідні будуть доволі спекотними та сонячними, винятками стануть кілька областей, де можливі локальні дощі та незначне зниження температури. Читайте прогноз по містах далі.

27 та 28 серпня в Україні ще буде спекотно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, дощі з грозами пройдуть місцями у центральних областях, торкнуться Донеччини та Луганщини, а на решті території України буде сухо.

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27-го серпня в Україні очікується +28+33 градуси. Трохи нижче на Рівненщині та Житомирщині, +24+28 градусів. На сході та південному сході залишається сильним південно-східний вітер, який створює сприятливі умови для шторму в морі навіть у прибережній південній частині", – додала вона.

У Києві 27 серпня очікується суха погода з температурою повітря впродовж дня близько +30 градусів. У неділю в столиці є ймовірність локального дощу, але температура повітря ще буде високою. 31 серпня та 1 вересня відчутно похолоднішає.

Прогноз погоди на 27 серпня у містах України:

Погода в Україні 27 та 28 серпня: прогноз на вихідні - фото 512083

Прогноз погоди на 28 серпня у містах України:

Погода в Україні 27 та 28 серпня: прогноз на вихідні - фото 512084

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