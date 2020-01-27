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Погода в Україні 27 січня: нова порція потепління

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

27 січня в Україні погоду визначатиме антициклон, тож не варто очікувати серйозних опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

27 січня, у понеділок, у всіх областях країни переважатиме суха та малохмарна погода. До того ж, температура повітря всюди почне відчутно підійматись. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, вдень очікується до +2+4 по всій країні. А от порцію опадів варто очікувати вже з 29 січня.

У Києві 27 січня вдень переважатиме хмарна погода з проясненнями, а повітря прогріється до +3+5.

Прогноз погоди на 27 січня у містах України:

Погода в Україні 27 січня: нова порція потепління - фото 382306
  • Ужгород +2+4
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +4+6
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +2+4
  • Суми +1+3
  • Харків +1+3
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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