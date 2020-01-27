Погода в Україні 27 січня: нова порція потепління

27 січня в Україні погоду визначатиме антициклон, тож не варто очікувати серйозних опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

27 січня, у понеділок, у всіх областях країни переважатиме суха та малохмарна погода. До того ж, температура повітря всюди почне відчутно підійматись. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, вдень очікується до +2+4 по всій країні. А от порцію опадів варто очікувати вже з 29 січня.

У Києві 27 січня вдень переважатиме хмарна погода з проясненнями, а повітря прогріється до +3+5.

Прогноз погоди на 27 січня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +2+4

Вінниця +4+6

Хмельницький +2+4

Житомир +3+5

Чернігів +1+3

Черкаси +3+5

Миколаїв +5+7

Одеса +4+6

Херсон +4+6

Сімферополь +6+8

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків +1+3

Дніпро +4+6

Запоріжжя +3+5

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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