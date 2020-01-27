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Погода в Україні 27 січня: нова порція потепління
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27 січня в Україні погоду визначатиме антициклон, тож не варто очікувати серйозних опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
27 січня, у понеділок, у всіх областях країни переважатиме суха та малохмарна погода. До того ж, температура повітря всюди почне відчутно підійматись. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, вдень очікується до +2+4 по всій країні. А от порцію опадів варто очікувати вже з 29 січня.
У Києві 27 січня вдень переважатиме хмарна погода з проясненнями, а повітря прогріється до +3+5.
Прогноз погоди на 27 січня у містах України:
- Ужгород +2+4
- Львів +3+5
- Чернівці +3+5
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +3+5
- Рівне +3+5
- Луцьк +2+4
- Вінниця +4+6
- Хмельницький +2+4
- Житомир +3+5
- Чернігів +1+3
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +5+7
- Одеса +4+6
- Херсон +4+6
- Сімферополь +6+8
- Полтава +2+4
- Суми +1+3
- Харків +1+3
- Дніпро +4+6
- Запоріжжя +3+5
- Донецьк +3+5
- Луганськ +2+4
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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