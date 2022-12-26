Погода в Україні 27 грудня: синоптик попередила про дощі зі снігом та сильний вітер

27 грудня в Україні переважатиме волога та вітряна погода, а от морози відступлять і завітають в країну вже у новому 2023 році. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

27 грудня, у вівторок, майже по всій країні очікуються дощі та мокрий сніг, а погіршить ситуацію рвучкий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у більшості областей максимальна температура сягне позначок в +3+9, а от на сході та на північному сході всього +1+3.

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27-го грудня, у столиці йтиме переважно дощ. Вітер очікується рвучкий, до сильного. Температура повітря вдень близько +5 градусів. Надалі небо втихомириться, опади в Україні до кінця 2022 року малоймовірні, і лише 1-го січня атмосфера повиблискує новорічним дощиком. Про люті морози я вже згадувала – їх не буде, та й навіть не лютих не буде. До кінця 2022 та на початку 2023 року переважатиме тепла погода, – додала синоптик.

Прогноз погоди на 27 грудня по містах України:

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