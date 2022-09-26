Погода в Україні 26 вересня: синоптик розповіла, де пройдуть дощі

26 вересня в Україні все ще затримаються дощі, адже насуваються нові атмосферні зміни. Детальний прогноз по містах читайте далі.

26 вересня, у понеділок, Україна опиниться між двома атмосферними утвореннями – антициклоном Стефаном над східним Чорномор'ям та циклоном Стефанією над Скандинавією. Відповідно до даних синоптика Наталки Діденко, 26-го вересня атмосферні фронти зумовлять у більшості областей періодичні дощі.

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У південній частині понеділок буде сухим. Вітер в Україні завтра очікується південно-західним, невеликим або помірним. Про градуси приємніше почати з півдня. 26-го вересня у південній частині України та на сході максимальна температура повітря досягатиме +19+24 градусів. На решті території впродовж дня передбачається +13+18 градусів. На наступному тижні дуже тепла погода, до +20+25, а часом і до +27 градусів, очікується у південній частині України, на сході та місцями у центральних областях. На півночі та заході буде свіжіше, проте без якихось відчутних холодів", – йдеться у повідомленні Діденко.

У Києві набіжать знову хмари, є ймовірність дощу. Вдень у понеділок стовпчики термометрів коливатимуться близько +13, +14 градусів.

Прогноз погоди на 26 вересня у містах України:

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