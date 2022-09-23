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Церковний календар на жовтень 2022 року: православний і греко-католицький
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Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у жовтні 2022 року.
Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.
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Усі свята і пости в православному календарі на жовтень 2022 року
Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:
- 1 жовтня, субота
Преп. Євменія, єп. Гортинського
- 2 жовтня, неділя
Мучч. Трохима, Саватія і Дорімедонта
- 3 жовтня, понеділок
Муч. Євстратія й ін.; мучч. Михаїла і Теодора Чернігів.
- 4 жовтня, вівторок
Віддання Воздвиження, Ап. Кондрата
- 5 жовтня, середа
Свщмч. Фоки, єп. Синопійського; прор. Йони
- 6 жовтня, четвер
Зачаття св. Йоана Христителя
- 7 жовтня, п'ятниця
Первомуч. Теклі, рівноап.
- 8 жовтня, субота
Преп. Єфросинії
- 9 жовтня, неділя
Ап. Йоана Богослова
- 10 жовтня, понеділок
Муч. Калістрата та ін.; преп. Ніла Криптофер.
- 11 жовтня, вівторок
Іспов. Харитона; Вячеслава
- 12 жовтня, середа
Преп. Киріяна, самітника
- 13 жовтня, четвер
Свщмч. Григорія, єп. Великої Вірменії
- 14 жовтня, п'ятниця
Покров Пресвятої Богородиці
- 15 жовтня, субота
Свщмч. Кипріяна; муч. Юстини; преп. Андрія
- 16 жовтня, неділя
Свщмч. Діонісія Ареопатіга
- 17 жовтня, понеділок
Свщмч. Єротея, єп. Атен.; преп. Франціска Асиж.
- 18 жовтня, вівторок
Муч. Харитини
- 19 жовтня, середа
Ап. Томи
- 20 жовтня, четвер
Мучч. Сергія і Вакха
- 21 жовтня, п'ятниця
Преп. Пелагії
- 22 жовтня, субота
Ап. Якова Алфеєва
- 23 жовтня, неділя
Мучч. Євлампія та Євлампії, сестри його
- 24 жовтня, понеділок
Ап. Филипа, дияк.; преп. Теофана, єп. Нікейського
- 25 жовтня, вівторок
Мучч. Прова, Тараха й Андроніка; преп. Косми
- 26 жовтня, середа
Мучч. Карпа, Папіли й Агатоніки
- 27 жовтня, четвер
Преп. Параскеви Терновської; мучч. Назарія й ін.
- 28 жовтня, п'ятниця
Преп. Євтимія; препмуч. Лукіяна
- 29 жовтня, субота
Муч. Лонгіна, сотника
- 30 жовтня, неділя
Прор. Осії; препмуч. Андрія Крит.
- 31 жовтня, понеділок
Ап. і єванг. Луки
Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на жовтень 2022 року
- 1 жовтня, субота
Св. Євменія єп., св. Терені від Дитятка-Ісус. Перша Субота
- 2 жовтня, неділя
Свв. мчч. Трофима, Саватія і Доримедонта. Свв. Ангелів-Хоронителів
- 3 жовтня, понеділок
Св. влкмч. Євстатія і його родини
- 4 жовтня, вівторок
Віддання Воздвиження. Св. ап. Кодрата і св. Франциска з Асижу
- 5 жовтня, середа
Св. свщмч. Фоки, прор. Йони і св. Фаустини Ковальської. Дев'ятниця до Покрови Пресвятої Богородиці
- 6 жовтня, четвер
Зачаття св. Йоана Хрестителя. Свята година
- 7 жовтня, п'ятниця
Св. первомч. Теклі. Перша П'ятниця. Свято Матері Божої Цариці Св. Вервиці
- 8 жовтня, субота
Прп. Євфросинії
- 9 жовтня, неділя
Св. ап. Йоана Богослова Євангеліста
- 10 жовтня, понеділок
Св. мч. Калістрата і його дружини
- 11 жовтня, вівторок
Прп. Харитона ісповідника
- 12 жовтня, середа
Прп. Киріяка
- 13 жовтня, четвер
Св. свщмч. Григорія. Всесвітній день Винагороджуючого Св. Причастя. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми
- 14 жовтня, п'ятниця
Покров Пресвятої Богородиці. Св. ап. Ананії
- 15 жовтня, субота
Св. свщмч. Кипріяна і мч. Юстини
- 16 жовтня, неділя
Св. свщмч. Діонисія Ареопагіта
- 17 жовтня, понеділок
Св. свщмч. Єротея, св. Марії Маргарети Алякок
- 18 жовтня, вівторок
Св. мч. Харитини
- 19 жовтня, середа
Св. апостола Томи
- 20 жовтня, четвер
Свв. мчч. Сергія і Вакха
- 21 жовтня, п'ятниця
Прпп. Пелагії і Таїсії. Дев’ятниця до Царя-Христа
- 22 жовтня, субота
Св. ап. Якова Алфеєвого
- 23 жовтня, неділя
Свв. мчч. Євлампія і Євлампії, сестри його
- 24 жовтня, понеділок
Св. ап. Филипа і прп. Теофана єп. і ісп
- 25 жовтня, вівторок
Свв. мчч. Прова, Тараха, Андроніка, прп. Косми
- 26 жовтня, середа
Св. мч. Карпа
- 27 жовтня, четвер
Прп. Параскеви, св. мч. Назарія
- 28 жовтня, п'ятниця
Прп. Євтимія і мч. Лукіяна
- 29 жовтня, субота
Св. мч. Лонгіна сотника
- 30 жовтня, неділя
Царя-Христа. Св. прор. Осії і прпмч. Андрея Критського
- 31 жовтня, понеділок
Св. ап. і єванг. Луки
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