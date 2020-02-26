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Євробачення

Погода в Україні 26 лютого: потепління і штормовий вітер

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

26 лютого в Україну прийде чергове потепління, однак все ще втримається сильний вітер, а місцями пройдуть опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

26 лютого, у середу, у більшості областей країни прогнозується потепління. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня у більшості областей України очікується +7+12 градусів, а на Півдні та Заході місцями до +14 градусів! Трохи свіжіше буде на Харківщині, Сумщині і, що незвично, на Закарпатті, +4+7 градусів. Вітер з поривами до 15-20 м/с, тобто, штормовими, завіватиме у східних областях, на Півдні, на Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині. На решті території південно-західний вітер обіцяє бути помірним. Дощі пройдуть в західній частині, в Карпатах з мокрим снігом. Місцями невеликі можливі у північній частині. Проте переважна більшість території України належатиме сухій погоді", – йдеться у повідомленні.

У Києві 26 лютого очікується хмарна погода з температурою до +8+10, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 26 лютого у містах України:

Погода в Україні 26 лютого: потепління і штормовий вітер - фото 388319
  • Ужгород +9+11
  • Львів +7+9
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +11+13
  • Одеса +10+12
  • Херсон +10+12
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +9+11
  • Суми +8+10
  • Харків +7+11
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +7+11

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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