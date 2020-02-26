Погода в Україні 26 лютого: потепління і штормовий вітер

26 лютого в Україну прийде чергове потепління, однак все ще втримається сильний вітер, а місцями пройдуть опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

26 лютого, у середу, у більшості областей країни прогнозується потепління. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня у більшості областей України очікується +7+12 градусів, а на Півдні та Заході місцями до +14 градусів! Трохи свіжіше буде на Харківщині, Сумщині і, що незвично, на Закарпатті, +4+7 градусів. Вітер з поривами до 15-20 м/с, тобто, штормовими, завіватиме у східних областях, на Півдні, на Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині. На решті території південно-західний вітер обіцяє бути помірним. Дощі пройдуть в західній частині, в Карпатах з мокрим снігом. Місцями невеликі – можливі у північній частині. Проте переважна більшість території України належатиме сухій погоді", – йдеться у повідомленні.

У Києві 26 лютого очікується хмарна погода з температурою до +8+10, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 26 лютого у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +7+9

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +8+10

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +13+15

Хмельницький +9+11

Житомир +9+11

Чернігів +8+10

Черкаси +10+12

Миколаїв +11+13

Одеса +10+12

Херсон +10+12

Сімферополь +12+14

Полтава +9+11

Суми +8+10

Харків +7+11

Дніпро +10+12

Запоріжжя +10+12

Донецьк +8+10

Луганськ +7+11

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