Погода в Україні 26 квітня: синоптик попередила про температурний контраст

26 квітня в Україні очікується доволі колоритна весняна погода, адже місцями температура повітря відчутно знизиться. Детальний прогноз на вівторок по містах читайте далі.

26 квітня, у вівторок, в країні будуть температурні контрасти, адже у Карпатах буде +3, а на Луганщині до +24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Загалом термічна картинка вівторка виглядатиме так: протягом дня у більшості областей України очікується +16+22 градуси. Похолодає у західних областях – передбачається 10-15 градусів тепла, хіба у Чернівецькій області вище, до +18 градусів. Найтеплішими очікуються східні та південно-східні області України, впродовж дня вівторка +18+24 градуси. Що з опадами? Дощі пройдуть у північних областях та місцями у західних. Дощі можуть бути з грозами, прислухайтесь, щоб зайве не лякатися. На решті території України переважатиме суха погода, – додала вона.

У Києві 26 квітня прогнозується поривчастий вітер та дощ, можлива гроза. Температура повітря трохи знизиться до +15+16. Упродовж тижня дощі залишаться у північних та західних областей.

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