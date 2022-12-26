Погода в Україні 26 грудня: у яких областях очікується дощ і мокрий сніг

26 листопада в Україні переважатиме хмарна та туманна погода, але опади завітають лише у кілька областей. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

26 листопада, у понеділок, лише у західних областях вдень прогнозуються дощі та мокрий сніг, а на решті території України серйозних опадів не очікується. Відповідно до даних Укргідрометцентру, місцями туман та ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути особливо обережними на дорогах.

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Вдень середня температура втримається на рівні 0+5, а у південних областях до +6+8. На Київщині 26 грудня хмарно, без суттєвих опадів, вітер південно-східний, до 5-10 м/с. У Києві вдень до +1+3.

Прогноз погоди на 26 грудня по містах України:

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