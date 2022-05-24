Погода в Україні 25 травня: тепло та сухо, місцями грози

25 травня в Україні буде підйом температури повітря, проте це протриває до вихідних. Детальний прогноз на середу по містах читайте далі.

25 травня, у середу, очікується тепла погода. У більшості областей України підвищений атмосферний тиск унеможливить якісь істотні опади – переважатиме суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Протягом дня 25-го травня температура повітря підніметься до +20+25 градусів, на Заході передбачається до +24+28 градусів, хіба трохи свіжіше буде на Волині та Рівненщині, 21+24 градуси. Трохи нижчими очікуються градуси у східних областях, +18+23 градуси.

А ось із Польщі підійде атмосферний фронт, який принесе в наші західні області короткочасні дощі з грозами. При грозах можливе шквалисте посилення вітру – обережно. У Києві середа обіцяє бути найкомфортнішим синоптичним днем на тижні – буде сухо, без сильного вітру та тепло, в денні години температура повітря досягне +23 градусів. Надалі в Києві ймовірні періодичні дощі, в четвер-п'ятницю очікується сильний вітер, в суботу-неділю відчутно похолоднішає", – поділилась вона.

Середа – найкращий день для необхідних справ, які потребують відкритого повітря.

25-го травня в Україні переважно тепло та сухо, лише на Заході грозові дощі.

Прогноз погоди на 24 травня у містах України:

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