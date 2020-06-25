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Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

25 червня в Україні переважатиме суха погода, але у західних областях затримаються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

25 червня, у четвер, західні області все ще залишаться у зоні дощів, тож гідрологічна ситуація втримається на небезпечному рівні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Більша частина України 25-го червня перебуватиме у сухій погоді, хіба що десь окремі дощі з грозами з‘являтимуться зненацька. Температура повітря очікується в межах +26+30 градусів, на Заході України +23+27 градусів. У Києві четвер обіцяє бути сонячним та теплим – без опадів, +28 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 25 червня у містах України:

Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні - фото 412077
  • Ужгород +26+28
  • Львів +23+25
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +28+30
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +25+27
  • Суми +26+28
  • Харків +25+27
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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