Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні

25 червня в Україні переважатиме суха погода, але у західних областях затримаються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

25 червня, у четвер, західні області все ще залишаться у зоні дощів, тож гідрологічна ситуація втримається на небезпечному рівні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Більша частина України 25-го червня перебуватиме у сухій погоді, хіба що десь окремі дощі з грозами з‘являтимуться зненацька. Температура повітря очікується в межах +26+30 градусів, на Заході України +23+27 градусів. У Києві четвер обіцяє бути сонячним та теплим – без опадів, +28 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 25 червня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +23+25

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +23+25

Рівне +24+26

Луцьк +25+27

Вінниця +25+27

Хмельницький +24+26

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +28+30

Одеса +28+30

Херсон +28+30

Сімферополь +27+29

Полтава +25+27

Суми +26+28

Харків +25+27

Дніпро +27+29

Запоріжжя +28+30

Донецьк +27+29

Луганськ +26+28

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