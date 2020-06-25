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Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні
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25 червня в Україні переважатиме суха погода, але у західних областях затримаються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
25 червня, у четвер, західні області все ще залишаться у зоні дощів, тож гідрологічна ситуація втримається на небезпечному рівні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Більша частина України 25-го червня перебуватиме у сухій погоді, хіба що десь окремі дощі з грозами з‘являтимуться зненацька. Температура повітря очікується в межах +26+30 градусів, на Заході України +23+27 градусів. У Києві четвер обіцяє бути сонячним та теплим – без опадів, +28 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 25 червня у містах України:
- Ужгород +26+28
- Львів +23+25
- Чернівці +24+26
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +23+25
- Рівне +24+26
- Луцьк +25+27
- Вінниця +25+27
- Хмельницький +24+26
- Житомир +26+28
- Чернігів +26+28
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +28+30
- Одеса +28+30
- Херсон +28+30
- Сімферополь +27+29
- Полтава +25+27
- Суми +26+28
- Харків +25+27
- Дніпро +27+29
- Запоріжжя +28+30
- Донецьк +27+29
- Луганськ +26+28
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