Погода в Україні 24 травня: тимчасове потепління

24 травня в Україні знову буде підйом температури повітря, проте це протриває до вихідних. Детальний прогноз на вівторок по містах читайте далі.

24 травня, у вівторок, новий синоптичний тиждень в Україні розпочинається підвищенням температури повітря після нещодавнього похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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В західних областях потеплішає до +20+24 градусів, на решті території України очікується +16+20 градусів. Тобто, розмах денних градусів буде десь від +24 на Закарпатті, Львівщині до +16 на Луганщині, Донеччині.

Вітер в Україні стане помірним, десь й невеликим, північно-західного напрямку, а в західних областях – південно-західного. Атмосферний тиск буде підвищеним, тому завтра якісь істотні опади – навряд, лише на Лівобережжі можуть походити локальні невеликі дощі. У Києві 24-го травня погода обіцяє бути сухою, помірно теплою, до +18, +19 градусів. Дощі малоймовірні", – поділилась вона.

На тижні в Україні загалом повсюди потепліє ще на кілька градусів, у більшості областей повітря прогріється до +20+26 градусів. Проте вже найближчими вихідними, 28-29 травня, знову прийде похолодання.

Прогноз погоди на 24 травня у містах України:

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