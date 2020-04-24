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Погода в Україні 24 квітня: точний прогноз на п'ятницю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 квітня в Україні відчутно підійметься температура повітря, а незначні дощі пройдуть лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

24 квітня, у п'ятницю, в країні переважатиме тепла та сонячна погода. Вдень температура сягне +14+19 навіть після нічних заморозків на Заході і Сході. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Суттєві опади малоймовірні, лише буде шанс невеликих дощів у східній частині України та в центрі, а також локально в західних областях. Проте все ж серйозніші дощі прийдуть у більшість областей України в суботу, 25-го квітня. Вітер залишається західним, у суботу перейде на південно-західний, у неділю, за фронтом, буде північним. Очікується вітер помірним, часом поривчастим, у неділю можливі пориви до 15-20 м/с. У Києві 24-го квітня погода очікується теплою, до +18 градусів, без істотних опадів із західним помірним вітром", – додала вона.

Прогноз погоди на 24 квітня у містах України:

Погода в Україні 24 квітня: точний прогноз на п'ятницю - фото 399761
  • Ужгород +19+21
  • Львів +17+19
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +15+17
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +16+18
  • Суми +16+18
  • Харків +15+17
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +15+17

Читайте також: Українців попередили про заморозки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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