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Погода в Україні 24 квітня: точний прогноз на п'ятницю
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24 квітня в Україні відчутно підійметься температура повітря, а незначні дощі пройдуть лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
24 квітня, у п'ятницю, в країні переважатиме тепла та сонячна погода. Вдень температура сягне +14+19 навіть після нічних заморозків на Заході і Сході. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Суттєві опади малоймовірні, лише буде шанс невеликих дощів у східній частині України та в центрі, а також локально в західних областях. Проте все ж серйозніші дощі прийдуть у більшість областей України в суботу, 25-го квітня. Вітер залишається західним, у суботу перейде на південно-західний, у неділю, за фронтом, буде північним. Очікується вітер помірним, часом поривчастим, у неділю можливі пориви до 15-20 м/с. У Києві 24-го квітня погода очікується теплою, до +18 градусів, без істотних опадів із західним помірним вітром", – додала вона.
Прогноз погоди на 24 квітня у містах України:
- Ужгород +19+21
- Львів +17+19
- Чернівці +16+18
- Івано-Франківськ +17+19
- Тернопіль +16+18
- Рівне +17+19
- Луцьк +17+19
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +16+18
- Житомир +17+19
- Чернігів +16+18
- Черкаси +17+19
- Миколаїв +17+19
- Одеса +15+17
- Херсон +16+18
- Сімферополь +16+18
- Полтава +16+18
- Суми +16+18
- Харків +15+17
- Дніпро +17+19
- Запоріжжя +16+18
- Донецьк +16+18
- Луганськ +15+17
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