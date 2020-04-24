Погода в Україні 24 квітня: точний прогноз на п'ятницю

24 квітня в Україні відчутно підійметься температура повітря, а незначні дощі пройдуть лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

24 квітня, у п'ятницю, в країні переважатиме тепла та сонячна погода. Вдень температура сягне +14+19 навіть після нічних заморозків на Заході і Сході. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Суттєві опади малоймовірні, лише буде шанс невеликих дощів у східній частині України та в центрі, а також локально в західних областях. Проте все ж серйозніші дощі прийдуть у більшість областей України в суботу, 25-го квітня. Вітер залишається західним, у суботу перейде на південно-західний, у неділю, за фронтом, буде північним. Очікується вітер помірним, часом поривчастим, у неділю можливі пориви до 15-20 м/с. У Києві 24-го квітня погода очікується теплою, до +18 градусів, без істотних опадів із західним помірним вітром", – додала вона.

Прогноз погоди на 24 квітня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +17+19

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +16+18

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +17+19

Хмельницький +16+18

Житомир +17+19

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +17+19

Одеса +15+17

Херсон +16+18

Сімферополь +16+18

Полтава +16+18

Суми +16+18

Харків +15+17

Дніпро +17+19

Запоріжжя +16+18

Донецьк +16+18

Луганськ +15+17

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