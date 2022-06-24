Погода в Україні 24 червня: у яких областях очікуються дощі

24 червня в Україні погода розділиться на дощову та вітряну, а також на сонячну та спекотну. Детальний прогноз по містах читайте далі.

24 червня, у п'ятницю, циклон зумовить дощі з грозами та шквалами на Лівобережжі. Тим часом у північних, у західних та у багатьох центральних областях погоду визначатиме антициклон, тож буде сонячно та сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вітер 24-го червня буде північно-східним, рвучким, місцями навіть зі штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду. Повітря поступово нагріватиметься, впродовж дня очікується +24+27 градусів. На Полтавщині, Сумщині, Харківщині, в Кропивницькому з районами, на Запоріжжі ще буде свіжіше, місцями +19+23 градуси, – поділилась вона.

У Києві 24 червня прогнозується мінлива хмарність та суха погода, вдень до +25+26, але варто зважати на рвучкий вітер.

Прогноз погоди на 24 червня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +24+26

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +23+25

Хмельницький 23+25

Житомир +24+26

Чернігів +23+25

Черкаси +22+24

Кропивницький +21+23

Миколаїв +23+25

Одеса +24+26

Херсон +22+24

Сімферополь +22+24

Полтава +21+23

Суми +23+25

Харків +21+23

Дніпро +22+24

Запоріжжя +21+23

Донецьк +21+23

Луганськ +22+24

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