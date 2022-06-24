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війна Kalush

Погода в Україні 24 червня: у яких областях очікуються дощі

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Прогноз погоди на 24 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 24 червня 2022 в Україні / pariwat pannium on Unsplash

24 червня в Україні погода розділиться на дощову та вітряну, а також на сонячну та спекотну. Детальний прогноз по містах читайте далі.

24 червня, у п'ятницю, циклон зумовить дощі з грозами та шквалами на Лівобережжі. Тим часом у північних, у західних та у багатьох центральних областях погоду визначатиме антициклон, тож буде сонячно та сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вітер 24-го червня буде північно-східним, рвучким, місцями навіть зі штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду. Повітря поступово нагріватиметься, впродовж дня очікується +24+27 градусів. На Полтавщині, Сумщині, Харківщині, в Кропивницькому з районами, на Запоріжжі ще буде свіжіше, місцями +19+23 градуси, – поділилась вона.

У Києві 24 червня прогнозується мінлива хмарність та суха погода, вдень до +25+26, але варто зважати на рвучкий вітер.

Прогноз погоди на 24 червня у містах України:

Погода в Україні 24 червня: у яких областях очікуються дощі - фото 508140
  • Ужгород +26+28
  • Львів +24+26
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький 23+25
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +22+24
  • Кропивницький +21+23
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +24+26
  • Херсон +22+24
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +21+23
  • Суми +23+25
  • Харків +21+23
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +22+24

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