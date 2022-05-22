Погода в Україні 23 травня: потепління та періодичні дощі

23 травня в Україні знову почне підійматись температура повітря, але опади все ще затримаються. Детальний прогноз на понеділок по містах читайте далі.

23 травня, у понеділок, вітряна погода та похолодання почнуть відступати, тож середня температура вдень складе +14+18. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, упродовж тижня ставатиме тепліше.

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Дощі, періодичні, переважно невеликі, пройдуть у більшості областей України. Лише у Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях якісь істотні дощі – навряд. У Києві в понеділок вітер також вгомониться, до помірного, повіватиме з півночі. Дощі в столиці малоймовірні. Температура повітря вдень 23-го травня підвищиться до +17 градусів, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 23 травня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +15+17

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +15+17

Вінниця +14+16

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +13+15

Черкаси +14+16

Кропивницький +14+16

Миколаїв +15+17

Одеса +15+17

Херсон +14+16

Сімферополь +14+16

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +13+15

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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