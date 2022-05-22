На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 23 травня: потепління та періодичні дощі
-
- 22
23 травня в Україні знову почне підійматись температура повітря, але опади все ще затримаються. Детальний прогноз на понеділок по містах читайте далі.
23 травня, у понеділок, вітряна погода та похолодання почнуть відступати, тож середня температура вдень складе +14+18. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, упродовж тижня ставатиме тепліше.
Актуально: Погода у травні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Дощі, періодичні, переважно невеликі, пройдуть у більшості областей України. Лише у Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях якісь істотні дощі – навряд. У Києві в понеділок вітер також вгомониться, до помірного, повіватиме з півночі. Дощі в столиці малоймовірні. Температура повітря вдень 23-го травня підвищиться до +17 градусів, – поділилась вона.
Прогноз погоди на 23 травня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +15+17
- Чернівці +14+16
- Івано-Франківськ +14+16
- Тернопіль +14+16
- Рівне +14+16
- Луцьк +15+17
- Вінниця +14+16
- Хмельницький +14+16
- Житомир +14+16
- Чернігів +13+15
- Черкаси +14+16
- Кропивницький +14+16
- Миколаїв +15+17
- Одеса +15+17
- Херсон +14+16
- Сімферополь +14+16
- Полтава +13+15
- Суми +13+15
- Харків +13+15
- Дніпро +14+16
- Запоріжжя +14+16
- Донецьк +13+15
- Луганськ +13+15
Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн
-
14:52Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні 2022
-
14:22З Днем морської піхоти: Фагот з ТНМК емоційно привітав воїнів – відео
-
13:55Так виглядає "Бандеромобіль": у ЗСУ показали страшний сон окупантів
-
13:18"Відбудуємо, не пробачимо": Тарабарова показала "денацифікований" дитячий майданчик
-
12:51Привітання з Випускним 2022: побажання випускникам від батьків і вчителів
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:26Так працюють воїни 92 бригади: ефектне відео українських бійців
-
11:53"Увага! Терміновий репост!": що таке емоційні фейки і як їх виявити
-
11:19KOZAK SYSTEM випустили пісню "Азов – сталь" про захисників Маріуполя
-
10:50Британці знову побачили у нічному небі яскравий метеор – відео
-
10:25Бойовий тест-драйв безпілотника Spectator: бійці епічно знищили ворожу техніку
-
09:5210 колоритних українських слів про літо, які збагатять ваше мовлення
-
09:24Як стати щасливим наодинці: три дієві поради
-
08:50Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:20Від цих речей на кухні варто відмовитися назавжди
- 22 травня
-
20:5423 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22У Мінцифрі нагадали, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог
-
19:33Чи допомагає музика знизити втому мозку: цікаве дослідження
-
18:48Американський Stinger приземлив російський винищувач на Луганщині: фотофакт
-
18:20Якою стороною під'їжджати на заправку: 5 машин з дивним розташуванням лючка бензобака
-
17:47В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України
-
17:19Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
16:50Гаубиці M777 та БТРи для України: дивіться, як у США готують техніку до відправлення
-
16:22Коли велосипедисти нехтують ПДР: поліція показала, чому важливо їздити за правилами
-
13:55Так виглядає "Бандеромобіль": у ЗСУ показали страшний сон окупантів
-
11:19KOZAK SYSTEM випустили пісню "Азов – сталь" про захисників Маріуполя
- 22 травня
-
20:22У Мінцифрі нагадали, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог
-
17:47В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України
-
14:50"F*ck Putin": Yungblud підтримав Україну посеред концерту – відео 18+
-
10:51Ласкаво просимо у пекло: воїни ЗСУ ефектно знищили ворожу БМП – відео
- 21 травня
-
19:53США виділить Україні 40 мільярдів доларів: на що їх витратять
-
17:52Пісня "Stefania" гурту KALUSH посіла третє місце у Spotify Global Viral
-
15:23Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи
-
12:20В Україні з'явиться нова "Мрія", а поки аеропортом "Авіаліній Антонова" стане Лейпциг
-
09:23Нацбанк України скасував обмеження курсу продажу валют з 21 травня
-
08:5410 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
- 20 травня
-
18:52Це геніально: у мережі порівняли девізи й символи української та російської розвідки
-
15:54Чому воєнний стан продовжать аж на 90 днів – пояснення
-
12:28Коронавірус в Україні: які правила та обмеження діють під час війни
-
09:53"Поставила Польщі 10": зірка "Скаженого весілля" висміяла Ірину Федишин у новому відео
- 19 травня
-
20:23Офіс компанії Meta (Facebook, Instagram) з'явиться в Україні – Мінцифра
-
17:22Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні: відомі дати й термін
-
14:28З Днем вишиванки: як зірки привітали українців зі святом
-
10:27Україну не розділити: дивіться емоційне відео до Дня вишиванки
-
08:52День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
- 18 травня
-
20:21Моніка Лю з Литви відреагувала на нуль від українського журі на Євробаченні 2022
-
18:51Відомі регіони України, де можна найдешевше орендувати квартиру: дані OLX
-
16:49В Україні призупинили регулювання цін на паливо: скільки воно тепер коштуватиме
-
15:49У застосунку Дія з'явилася нова функція: чому вона важлива для України