Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Погода в Україні 23 травня: потепління та періодичні дощі

  • 22
Прогноз погоди на 23 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 23 травня 2022 в Україні / Kris Atomic on Unsplash

23 травня в Україні знову почне підійматись температура повітря, але опади все ще затримаються. Детальний прогноз на понеділок по містах читайте далі.

23 травня, у понеділок, вітряна погода та похолодання почнуть відступати, тож середня температура вдень складе +14+18. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, упродовж тижня ставатиме тепліше.

Актуально: Погода у травні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Дощі, періодичні, переважно невеликі, пройдуть у більшості областей України. Лише у Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях якісь істотні дощі – навряд. У Києві в понеділок вітер також вгомониться, до помірного, повіватиме з півночі. Дощі в столиці малоймовірні. Температура повітря вдень 23-го травня підвищиться до +17 градусів, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 23 травня у містах України:

Погода в Україні 23 травня: потепління та періодичні дощі - фото 505896
  • Ужгород +15+17
  • Львів +15+17
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +14+16
  • Кропивницький +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +15+17
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +13+15
  • Суми +13+15
  • Харків +13+15
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +13+15

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн

пропозиції партнерів
Новини