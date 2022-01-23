Погода в Україні 23 січня: прогноз по містах

23 січня в Україні затримається морозна та вітряна погода, а місцями прогнозуються снігопади. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

23 січня, у неділю, у західних областях очікується помірний сніг, на решті території країни без значних опадів. Відповідно до даних Укргідрометцентру, водіям та пішоходам варто бути дуже обачними на дорогах, оскільки ожеледиця втримається всюди, окрім півдня.

Актуально: 4 ознаки того, що ви – метеочутливі

Середня температура вдень коливатиметься на рівні від -1 до -6, у південних областях близько нуля, а у північно-східних – до -3-9. У Києві 23 січня можливий невеликий сніг, рвучкий вітер з поривами до 5-10 м/с, а температура повітря втримається на рівні -2-4.

Прогноз погоди на 23 січня у містах України:

Ужгород -2-4

Львів -3-5

Чернівці -3-5

Івано-Франківськ -3-5

Тернопіль -3-5

Рівне -3-5

Луцьк -3-5

Вінниця -3-5

Хмельницький -3-5

Житомир -3-5

Чернігів -3-5

Черкаси -2-4

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон -1+1

Сімферополь 0-2

Полтава 3-5

Суми 3-5

Харків -4-6

Дніпро -2-4

Запоріжжя -1+1

Донецьк -4-6

Луганськ -4-6

Читайте також: Погода у січні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць