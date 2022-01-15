4 ознаки того, що ви – метеочутливі

Різкі перепади температури відбиваються не тільки на планах та настрої людей, але і на їхньому самопочутті. Особливо дістається тим, хто страждає на метеочутливість.

Людина надто сприйнятлива до коливань погоди через ослаблений імунітет або хронічні захворювання. Найчастіше проблема з серцево-судинною системою також супроводжуються метеочутливістю, пише medportal.

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Метеозалежність проявляється різними симптомами. Прояв розладів багато в чому залежить від віку та нашого загального стану здоров'я. У молодих людей з хорошим здоров'ям зміни в погоді можуть супроводжуватися нездужанням, у літніх людей, які страждають на хронічні захворювання в ці періоди погіршується самопочуття і дають про себе знати старі болячки. Метеочутливі люди зазвичай скаржаться на підвищену стомлюваність, втрату фізичної сили, занепад розумової активності, неможливість зібратися з думками.

Метеочутливість залежить від вихідного стану організму. Захворювання відзначають найчастіше у людей, які рідко бувають на свіжому повітрі, ведуть сидячий спосіб життя та займаються розумовою працею. У них занадто звужені зони мікрокліматичного комфорту.

Рекомендовано приймати сонячні та повітряні ванни. Більше часу на свіжому повітрі. Це допоможе вашому організму впоратися з проблемою. Варто також займатися лікувальною фізкультурою.

4 ознаки того, що ви – метеочутливі

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