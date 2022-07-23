Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Погода в Україні 23 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

  • 50
Прогноз погоди на 23 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 23 липня 2022 в Україні / Alexandre Feyfant on Unsplash

23 липня майже по всій країні втримається малохмарна та спекотна погода, лише у деяких областях очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз по містах на день читайте далі.

23 липня, в суботу, в Україні переважатиме спекотна та суха погода, тільки у східних областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами, а температура коливатиметься на рівні +21+26. Відповідно до даних Укргідрометцентру, вдень в Україні до +27+32, а на Закарпатті – +34+37.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Рятувальники також попереджають про те, що у період з 23 по 25 липня втримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південній частині, західних, Вінницькій та Житомирській областях. Тому краще відмовитись від пікніків з багаттями та дуже обачно поводитись з усім, що може спалахнути.

У Києві та на Київщині вдень 23 липня без опадів, середня температура +27+32, вітер північно-західний до 5-19 м/с.

Прогноз погоди на 23 липня у містах України:

Погода в Україні 23 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами - фото 510070
  • Ужгород +34+36
  • Львів +31+33
  • Чернівці +31+33
  • Івано-Франківськ +30+32
  • Тернопіль +30+32
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +30+32
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +30+32
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +27+29
  • Кропивницький +28+30
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +29+31
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +25+27
  • Суми +27+29
  • Харків +23+25
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн

пропозиції партнерів
Новини