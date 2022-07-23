Погода в Україні 23 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

23 липня майже по всій країні втримається малохмарна та спекотна погода, лише у деяких областях очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз по містах на день читайте далі.

23 липня, в суботу, в Україні переважатиме спекотна та суха погода, тільки у східних областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами, а температура коливатиметься на рівні +21+26. Відповідно до даних Укргідрометцентру, вдень в Україні до +27+32, а на Закарпатті – +34+37.

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Рятувальники також попереджають про те, що у період з 23 по 25 липня втримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південній частині, західних, Вінницькій та Житомирській областях. Тому краще відмовитись від пікніків з багаттями та дуже обачно поводитись з усім, що може спалахнути.

У Києві та на Київщині вдень 23 липня без опадів, середня температура +27+32, вітер північно-західний до 5-19 м/с.

Прогноз погоди на 23 липня у містах України:

Ужгород +34+36

Львів +31+33

Чернівці +31+33

Івано-Франківськ +30+32

Тернопіль +30+32

Рівне +29+31

Луцьк +30+32

Вінниця +29+31

Хмельницький +30+32

Житомир +29+31

Чернігів +28+30

Черкаси +27+29

Кропивницький +28+30

Миколаїв +29+31

Одеса +29+31

Херсон +28+30

Сімферополь +27+29

Полтава +25+27

Суми +27+29

Харків +23+25

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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