Погода в Україні 23 червня: посилення вітру та дощі з грозами

23 червня в Україні визначатиме погоду циклон, тому у більшості областей очікуються дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

23 червня, у четвер, циклон принесе в Україні опади у вигляді дощів з грозами, які пройдуть у центральних, східних, місцями північних та південних областях, окрім Одещини. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише на заході країни переважатиме суха погода, але й на Рівненщині та на Волині можливі незначні опади.

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23-го червня погода також принесе комфортну температуру повітря, у більшості областей України очікується +20+26 градусів. Північно-східний вітер посилюватиметься до штормового у центральних, північних, східних областях, на Півдні України. У Києві у четвер очікується місцями невеликий дощ. Але й прояснення будуть. Очікується поривчастий, до сильного, вітер. Температура повітря завтра впродовж дня становитиме невисокі +20 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 23 червня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +24+26

Вінниця +24+26

Хмельницький 23+25

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +21+23

Кропивницький +20+22

Миколаїв +22+24

Одеса +24+26

Херсон +21+23

Сімферополь +22+24

Полтава +19+21

Суми +20+22

Харків +23+35

Дніпро +21+23

Запоріжжя +28+30

Донецьк +20+22

Луганськ +23+25

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