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війна Kalush

Погода в Україні 23 червня: посилення вітру та дощі з грозами

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Прогноз погоди на 23 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 23 червня 2022 в Україні / Tim Umphreys on Unsplash

23 червня в Україні визначатиме погоду циклон, тому у більшості областей очікуються дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

23 червня, у четвер, циклон принесе в Україні опади у вигляді дощів з грозами, які пройдуть у центральних, східних, місцями північних та південних областях, окрім Одещини. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише на заході країни переважатиме суха погода, але й на Рівненщині та на Волині можливі незначні опади.

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23-го червня погода також принесе комфортну температуру повітря, у більшості областей України очікується +20+26 градусів. Північно-східний вітер посилюватиметься до штормового у центральних, північних, східних областях, на Півдні України. У Києві у четвер очікується місцями невеликий дощ. Але й прояснення будуть. Очікується поривчастий, до сильного, вітер. Температура повітря завтра впродовж дня становитиме невисокі +20 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 23 червня у містах України:

Погода в Україні 23 червня: посилення вітру та дощі з грозами - фото 508029
  • Ужгород +28+30
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький 23+25
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +21+23
  • Кропивницький +20+22
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +24+26
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +19+21
  • Суми +20+22
  • Харків +23+35
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +23+25

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