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Погода в Україні 23 червня: посилення вітру та дощі з грозами
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23 червня в Україні визначатиме погоду циклон, тому у більшості областей очікуються дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.
23 червня, у четвер, циклон принесе в Україні опади у вигляді дощів з грозами, які пройдуть у центральних, східних, місцями північних та південних областях, окрім Одещини. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише на заході країни переважатиме суха погода, але й на Рівненщині та на Волині можливі незначні опади.
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23-го червня погода також принесе комфортну температуру повітря, у більшості областей України очікується +20+26 градусів. Північно-східний вітер посилюватиметься до штормового у центральних, північних, східних областях, на Півдні України. У Києві у четвер очікується місцями невеликий дощ. Але й прояснення будуть. Очікується поривчастий, до сильного, вітер. Температура повітря завтра впродовж дня становитиме невисокі +20 градусів, – додала вона.
Прогноз погоди на 23 червня у містах України:
- Ужгород +28+30
- Львів +24+26
- Чернівці +24+26
- Івано-Франківськ +24+26
- Тернопіль +23+25
- Рівне +23+25
- Луцьк +24+26
- Вінниця +24+26
- Хмельницький 23+25
- Житомир +22+24
- Чернігів +22+24
- Черкаси +21+23
- Кропивницький +20+22
- Миколаїв +22+24
- Одеса +24+26
- Херсон +21+23
- Сімферополь +22+24
- Полтава +19+21
- Суми +20+22
- Харків +23+35
- Дніпро +21+23
- Запоріжжя +28+30
- Донецьк +20+22
- Луганськ +23+25
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