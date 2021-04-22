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Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

22 квітня в Україну поступово почне повертатись весняне тепло, але з бонусом у вигляді дощів з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

22 квітня, у четвер, в країну очікується потепління, однак воно буде супроводжуватись новою порцією дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Температура повітря протягом дня підвищиться до +12+18 градусів. 22-го квітня в Україну прийдуть чергові дощі. У західних, північних областях, на Вінниччині можуть бути місцями навіть зливи та грози! На решті території України дощі можливі місцями та меншої інтенсивності. Додатковий плюс Півдня, Сходу та Центру у четвер тут також багато шансів на сонячні вкраплення. Вітер очікується південно-західний, теплий, на Заході та Півночі – рвучкий", додала вона.

У Києві 22 квітня також буде доволі тепло, до +15+19, але й дощів з грозою не уникнути.

Прогноз погоди на 22 квітня у містах України:

Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз по містах - фото 456562
  • Ужгород +12+14
  • Львів +11+13
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +15+17
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +15+17
  • Суми +14+16
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

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