Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз по містах

22 квітня в Україну поступово почне повертатись весняне тепло, але з бонусом у вигляді дощів з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

22 квітня, у четвер, в країну очікується потепління, однак воно буде супроводжуватись новою порцією дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Температура повітря протягом дня підвищиться до +12+18 градусів. 22-го квітня в Україну прийдуть чергові дощі. У західних, північних областях, на Вінниччині можуть бути місцями навіть зливи та грози! На решті території України дощі можливі місцями та меншої інтенсивності. Додатковий плюс Півдня, Сходу та Центру у четвер тут також багато шансів на сонячні вкраплення. Вітер очікується південно-західний, теплий, на Заході та Півночі – рвучкий", –додала вона.

У Києві 22 квітня також буде доволі тепло, до +15+19, але й дощів з грозою не уникнути.

Прогноз погоди на 22 квітня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +11+13

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +12+14

Луцьк +11+13

Вінниця +16+18

Хмельницький +12+14

Житомир +13+15

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Миколаїв +16+18

Одеса +15+17

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +15+17

Суми +14+16

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +15+17

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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