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Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз по містах
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22 квітня в Україну поступово почне повертатись весняне тепло, але з бонусом у вигляді дощів з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
22 квітня, у четвер, в країну очікується потепління, однак воно буде супроводжуватись новою порцією дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.
"Температура повітря протягом дня підвищиться до +12+18 градусів. 22-го квітня в Україну прийдуть чергові дощі. У західних, північних областях, на Вінниччині можуть бути місцями навіть зливи та грози! На решті території України дощі можливі місцями та меншої інтенсивності. Додатковий плюс Півдня, Сходу та Центру у четвер тут також багато шансів на сонячні вкраплення. Вітер очікується південно-західний, теплий, на Заході та Півночі – рвучкий", –додала вона.
У Києві 22 квітня також буде доволі тепло, до +15+19, але й дощів з грозою не уникнути.
Прогноз погоди на 22 квітня у містах України:
- Ужгород +12+14
- Львів +11+13
- Чернівці +14+16
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +12+14
- Рівне +12+14
- Луцьк +11+13
- Вінниця +16+18
- Хмельницький +12+14
- Житомир +13+15
- Чернігів +15+17
- Черкаси +15+17
- Миколаїв +16+18
- Одеса +15+17
- Херсон +15+17
- Сімферополь +15+17
- Полтава +15+17
- Суми +14+16
- Харків +15+17
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +15+17
- Донецьк +15+17
- Луганськ +15+17
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