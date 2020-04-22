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Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні

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Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні - фото 1

22 квітня в Україні не надто зміниться погода, однак атмосферний фронт може принести незначні дощі у кілька областей. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

22 квітня, майже по всій країні втримається прохолодна вітряна погода. Вдень повітря прогріється до +10+14, а на Закарпатті навіть до +14+17. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У середу Україну черкне атмосферний фронт, тому можливі окремі слабкі дощі на Заході, у центральній частині та на Сході. Але опади передбачаються настільки слабкими, що можуть замінюватися просто збільшенням хмарності. Південь України будь-яких істотних опадів, навіть хмарності якоїсь серйознішої, уникне буде сонячно. Про вітер я згадувала, але ще раз повсюди північний, північно-західний, поривчастий. Трохи забігаючи наперед, хочу повідомити обнадійливий прогноз циклон, який прийде до нас у суботу, 25-го квітня, принесе у більшість областей України, окрім Півдня, впевненіші дощі. А справжнє тепло покотиться до нас із четверга, з 23-го квітня", – поділилась вона.

У Києві 22 квітня вдень до +11+12, рвучкий вітер, без істотних дощів.

Прогноз погоди на 21 квітня у містах України:

Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні - фото 399364
  • Ужгород +15+17
  • Львів +12+14
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +12+13
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +12+14
  • Херсон +12+14
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +12+14
  • Суми +12+14
  • Харків +11+13
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +10+12

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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