На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні
-
- 43
22 квітня в Україні не надто зміниться погода, однак атмосферний фронт може принести незначні дощі у кілька областей. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
22 квітня, майже по всій країні втримається прохолодна вітряна погода. Вдень повітря прогріється до +10+14, а на Закарпатті навіть до +14+17. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У середу Україну черкне атмосферний фронт, тому можливі окремі слабкі дощі на Заході, у центральній частині та на Сході. Але опади передбачаються настільки слабкими, що можуть замінюватися просто збільшенням хмарності. Південь України будь-яких істотних опадів, навіть хмарності якоїсь серйознішої, уникне – буде сонячно. Про вітер я згадувала, але ще раз – повсюди північний, північно-західний, поривчастий. Трохи забігаючи наперед, хочу повідомити обнадійливий прогноз – циклон, який прийде до нас у суботу, 25-го квітня, принесе у більшість областей України, окрім Півдня, впевненіші дощі. А справжнє тепло покотиться до нас із четверга, з 23-го квітня", – поділилась вона.
У Києві 22 квітня вдень до +11+12, рвучкий вітер, без істотних дощів.
Прогноз погоди на 21 квітня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +12+14
- Чернівці +11+13
- Івано-Франківськ +11+13
- Тернопіль +12+13
- Рівне +13+15
- Луцьк +14+16
- Вінниця +13+15
- Хмельницький +12+14
- Житомир +13+15
- Чернігів +12+14
- Черкаси +12+14
- Миколаїв +13+15
- Одеса +12+14
- Херсон +12+14
- Сімферополь +12+14
- Полтава +12+14
- Суми +12+14
- Харків +11+13
- Дніпро +12+14
- Запоріжжя +12+14
- Донецьк +11+13
- Луганськ +10+12
Читайте також: Українців попередили про заморозки
-
08:27Дієтолог назвала обов'язкові продукти на карантині
-
07:55Учені розповіли, як робота допомагає пережити самоізоляцію
-
07:33Старенькій Volvo перетворили на Rolls-Royce Phantom: вийшло дуже круто
-
07:15Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 21 квітня
-
23:51У Венеції обмежать туризм після завершення карантину
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
23:23Чому зараз особливо корисно їсти банани
-
22:52Захмарний теніс: італійки зіграли партію на дахах сусідніх будинків
-
22:21Названий побічний ефект дезінфекційних засобів
-
21:51Опубліковані рідкісні кінокадри дитячих років Єлизавети II
-
21:43Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах
-
21:23Зірка серіалу Секс і місто поголився наголо: фотофакт
-
21:18Інсайдер назвав ключові характеристики Samsung Galaxy Fold 2
-
21:0722 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:50Дружина-красуня боксера Берінчика вразила фото в джакузі
-
20:42У мережі з'явився трейлер мультфільму про принца Джорджа, і він геть не такий милий
-
20:22Медики розповіли про особливості COVID-19 у курців
-
20:13З молотка пустять рідкісний будинок на колесах, якому майже 60 років
-
20:00Акушерка 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ
-
19:54Як побороти тривогу, пов'язану з коронавірусом: 3 прості способи
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
19:31Емінем відзначає 12 років життя без наркотиків: фото
-
19:29Гороскоп на 22 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
19:13Xiaomi оголосила дату анонсу MIUI 12 і нового "молодіжного" смартфона
-
07:15Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 21 квітня
-
21:43Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
11:16Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня
-
07:15Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 20 квітня
-
21:46Як виглядає безкоштовний продуктовий набір у США
-
18:52Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
-
16:21Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
-
15:49Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
-
13:49Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання
-
12:57Великдень 2020: історія свята, традиції і звичаї Пасхи в Україні
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня
-
07:00Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху
- 18 квітня
-
21:54Хейтери побили? Донька Олі Полякової не на жарт налякала прихильників
-
19:237 анімацій, які показують, як виглядали культові пам'ятки архітектури з самого початку
-
15:53Як переконати рідних залишатися вдома на Великдень: поради від МОЗ
-
12:20У мережі згадали найкурйозніший гол в історії футболу, який забили 16 років тому: відео
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня