Погода в Україні 22 грудня: у яких областях пройдуть дощі з мокрим снігом

22 грудня в Україні все ще втримається доволі тепла погода, а опади можливі лише у кількох областях. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

22 грудня, у четвер, по всій країні втримається плюсова температура. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найтепліше буде у південних областях – до +4+9, а також у Криму – до +11. Найсвіжіше ж буде на крайній півночі – 0+2, а середня температура складе до +2+5.

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Дощ, подекуди з мокрим снігом, очікується у західних областях та на півночі України. На решті території – без істотних опадів. Вітер південно-західний, помірний. У Києві 22-го грудня передбачається невеликий дощ, місцями ймовірно з мокрим снігом. На дорогах не припиняти бути уважними, то слизько, то калюжі, то льодяні бугри. Температура повітря в столиці завтра протягом дня досягне +3 градусів, – поділилась вона.

Тепла та волога погода втримається в Україні ще тиждень, а 27 грудня по всій країні припиняться опади.

Прогноз погоди на 22 грудня по містах України:

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