Погода в Україні 22 червня: комфортна температура і локальні дощі

22 червня в Україні переважатиме тепла та суха погода, але місцями вже ж пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

22 червня, у середу, в країні все втримається доволі комфортна температура повітря, вдень до+20+26. А місцями у північних та центральних областях буде свіжіше – до+17+22. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Також посилиться вітер до 5-12 м/с і більше.

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Опади розподіляться у середу нерівномірно. Дощі з грозами пройдуть завтра у північних, центральних областях України. На Заході дощі зачеплять лише Рівненщину та Волинь. Пізно ввечері ще також зачеплять Запоріжжя, Херсонщину, Крим. Значна частина західних областей, східних та Півдня належатиме сухій погоді, – додала вона.

У Києві 22 червня очікується дощова та вітряна погода, а температура повітря знизиться до +20.

Прогноз погоди на 22 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +23+25

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +21+23

Рівне +22+24

Луцьк +21+23

Вінниця +18+20

Хмельницький 19+21

Житомир +16+18

Чернігів +19+21

Черкаси +17+28

Кропивницький +18+20

Миколаїв +21+23

Одеса +22+24

Херсон +23+25

Сімферополь +23+25

Полтава +19+21

Суми +16+18

Харків +23+35

Дніпро +20+22

Запоріжжя +24+26

Донецьк +23+25

Луганськ +22+24

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