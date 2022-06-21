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війна Kalush

Погода в Україні 22 червня: комфортна температура і локальні дощі

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Прогноз погоди на 22 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 22 червня 2022 в Україні / Alice Pasqual on Unsplash

22 червня в Україні переважатиме тепла та суха погода, але місцями вже ж пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

22 червня, у середу, в країні все втримається доволі комфортна температура повітря, вдень до+20+26. А місцями у північних та центральних областях буде свіжіше – до+17+22. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Також посилиться вітер до 5-12 м/с і більше.

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Опади розподіляться у середу нерівномірно. Дощі з грозами пройдуть завтра у північних, центральних областях України. На Заході дощі зачеплять лише Рівненщину та Волинь. Пізно ввечері ще також зачеплять Запоріжжя, Херсонщину, Крим. Значна частина західних областей, східних та Півдня належатиме сухій погоді, – додала вона.

У Києві 22 червня очікується дощова та вітряна погода, а температура повітря знизиться до +20.

Прогноз погоди на 22 червня у містах України:

Погода в Україні 22 червня: комфортна температура і локальні дощі - фото 507954
  • Ужгород +23+25
  • Львів +23+25
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький 19+21
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +17+28
  • Кропивницький +18+20
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +22+24
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +19+21
  • Суми +16+18
  • Харків +23+35
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +22+24

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