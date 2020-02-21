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Погода в Україні 21 лютого: точний прогноз по містах на день
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21 лютого в країні не очікується особливих погодних змін, тож місцями пройдуть незначні дощі, а вранці можливі тумани та паморозь. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
21 лютого, у п'ятницю, в Україні втримається волога та прохолодна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, несуттєві опади можливі на заході та сході, окрім Харківщини.
"Вітер південно-західний, на Півдні та Сході України – східний. Невеликий, максимум помірний. Атмосферне поле над Україною – переважно антициклональне (окрім Заходу), вітер – не сильний, виникатимуть місцями тумани, які погіршуватимуть видимість, та паморозь. Температура повітря вдень +4+8 градусів, у східних областях +1+4 градуси. У Києві п'ятниця очікується з мінливою хмарністю, без істотних опадів, максимум – якась мряка, вночі близько нуля, вдень +5 градусів", – розповіла вона.
А вже у неділю, 23 лютого, варто бути готовими до серйозних опадів та посилення вітру.
Прогноз погоди на 21 лютого у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів +4+6
- Чернівці +4+6
- Івано-Франківськ +4+6
- Тернопіль +4+6
- Рівне +4+6
- Луцьк +4+6
- Вінниця +4+6
- Хмельницький +4+6
- Житомир +4+6
- Чернігів +4+6
- Черкаси +4+6
- Миколаїв +5+7
- Одеса +4+6
- Херсон +4+6
- Сімферополь +4+6
- Полтава +4+6
- Суми +3+5
- Харків +3+5
- Дніпро +4+6
- Запоріжжя +3+5
- Донецьк +3+5
- Луганськ +2+4
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