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Погода в Україні 21 лютого: точний прогноз по містах на день

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 лютого в країні не очікується особливих погодних змін, тож місцями пройдуть незначні дощі, а вранці можливі тумани та паморозь. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

21 лютого, у п'ятницю, в Україні втримається волога та прохолодна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, несуттєві опади можливі на заході та сході, окрім Харківщини.

"Вітер південно-західний, на Півдні та Сході України східний. Невеликий, максимум помірний. Атмосферне поле над Україною переважно антициклональне (окрім Заходу), вітер не сильний, виникатимуть місцями тумани, які погіршуватимуть видимість, та паморозь. Температура повітря вдень +4+8 градусів, у східних областях +1+4 градуси. У Києві п'ятниця очікується з мінливою хмарністю, без істотних опадів, максимум якась мряка, вночі близько нуля, вдень +5 градусів", – розповіла вона.

А вже у неділю, 23 лютого, варто бути готовими до серйозних опадів та посилення вітру.

Прогноз погоди на 21 лютого у містах України:

Погода в Україні 21 лютого: точний прогноз по містах на день - фото 387232
  • Ужгород +3+5
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +4+6
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава +4+6
  • Суми +3+5
  • Харків +3+5
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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