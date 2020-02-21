Погода в Україні 21 лютого: точний прогноз по містах на день

21 лютого в країні не очікується особливих погодних змін, тож місцями пройдуть незначні дощі, а вранці можливі тумани та паморозь. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

21 лютого, у п'ятницю, в Україні втримається волога та прохолодна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, несуттєві опади можливі на заході та сході, окрім Харківщини.

"Вітер південно-західний, на Півдні та Сході України – східний. Невеликий, максимум помірний. Атмосферне поле над Україною – переважно антициклональне (окрім Заходу), вітер – не сильний, виникатимуть місцями тумани, які погіршуватимуть видимість, та паморозь. Температура повітря вдень +4+8 градусів, у східних областях +1+4 градуси. У Києві п'ятниця очікується з мінливою хмарністю, без істотних опадів, максимум – якась мряка, вночі близько нуля, вдень +5 градусів", – розповіла вона.

А вже у неділю, 23 лютого, варто бути готовими до серйозних опадів та посилення вітру.

Прогноз погоди на 21 лютого у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +4+6

Хмельницький +4+6

Житомир +4+6

Чернігів +4+6

Черкаси +4+6

Миколаїв +5+7

Одеса +4+6

Херсон +4+6

Сімферополь +4+6

Полтава +4+6

Суми +3+5

Харків +3+5

Дніпро +4+6

Запоріжжя +3+5

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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