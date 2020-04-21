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Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 квітня в Україні ще втримається прохолодна та вітряна погода, а місцями очікуються незначні опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

21 квітня, у вівторок, у більшості областей переважатиме суха погода, однак дощі пройдуть на Лівобережній Україні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у другій половині тижня можна очікувати на потепління, однак з ним прийде і збільшення кількості опадів.

"21-го квітня у Києві вітер очікується північний, поривчастий. Істотні опади малоймовірні, хіба що вологий східний масив буде таким люб`язний, закине до столиці трохи опадів..Температура в Києві вдень +8+10 градусів. Одягайтеся тепліше особливо вдома. В Україні 21-го квітня вітер очікується із півночі, тобто, північний, у східних областях північно-західний. Помірний, часом поривчастий. Проте навесні так часто буває. У вівторок ніч ще буде холодною, +1+5 градусів, подекуди заморозки 0-3 градуси, проте й день не сильно порадує теплом, +8+13 градусів практично повсюди в Україні", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 квітня у містах України:

Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі - фото 399070
  • Ужгород +15+17
  • Львів +11+13
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +11+13
  • Херсон +10+12
  • Сімферополь +11+13
  • Полтава +9+11
  • Суми +8+10
  • Харків +9+11
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +9+11
  • Луганськ +8+10

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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