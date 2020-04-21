Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі

21 квітня в Україні ще втримається прохолодна та вітряна погода, а місцями очікуються незначні опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

21 квітня, у вівторок, у більшості областей переважатиме суха погода, однак дощі пройдуть на Лівобережній Україні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у другій половині тижня можна очікувати на потепління, однак з ним прийде і збільшення кількості опадів.

"21-го квітня у Києві вітер очікується північний, поривчастий. Істотні опади малоймовірні, хіба що вологий східний масив буде таким люб`язний, закине до столиці трохи опадів..Температура в Києві вдень +8+10 градусів. Одягайтеся тепліше особливо вдома. В Україні 21-го квітня вітер очікується із півночі, тобто, північний, у східних областях – північно-західний. Помірний, часом поривчастий. Проте навесні так часто буває. У вівторок ніч ще буде холодною, +1+5 градусів, подекуди заморозки 0-3 градуси, проте й день не сильно порадує теплом, +8+13 градусів практично повсюди в Україні", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 квітня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +11+13

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +10+12

Вінниця +11+13

Хмельницький +10+12

Житомир +10+12

Чернігів +9+11

Черкаси +10+12

Миколаїв +10+12

Одеса +11+13

Херсон +10+12

Сімферополь +11+13

Полтава +9+11

Суми +8+10

Харків +9+11

Дніпро +10+12

Запоріжжя +9+11

Донецьк +9+11

Луганськ +8+10

Читайте також: Усі в масках: по всій Україні посилять карантин на Великодні свята