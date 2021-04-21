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Погода в Україні 21 квітня: потепління та дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 квітня волога повітряна маса принесе опади майже по всій території України. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

21 квітня, у середу, у більшості областей країни очікуються дощі з проясненнями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, таку вологість трохи компенсує незначне потепління до +10+15.

"Свіжішим повітря очікується на північному сході України, +8+12 градусів. Ночі ще залишаються холодними. Напрямок вітру – західний, невеликий або помірний. Києві скоро на центральних асфальтах жаби кумкатимуть – знову передбачається дощ. Хоча б температура змилосердиться і підніметься до +14 градусів. З п‘ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на Захід та Північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг". поділилась вона.

Прогноз погоди на 21 квітня у містах України:

Погода в Україні 21 квітня: потепління та дощі - фото 456452
  • Ужгород +12+14
  • Львів +13+15
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +14+16
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава +12+13
  • Суми +11+13
  • Харків +12+13
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +14+16

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