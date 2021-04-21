Погода в Україні 21 квітня: потепління та дощі

21 квітня волога повітряна маса принесе опади майже по всій території України. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

21 квітня, у середу, у більшості областей країни очікуються дощі з проясненнями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, таку вологість трохи компенсує незначне потепління до +10+15.

"Свіжішим повітря очікується на північному сході України, +8+12 градусів. Ночі ще залишаються холодними. Напрямок вітру – західний, невеликий або помірний. Києві скоро на центральних асфальтах жаби кумкатимуть – знову передбачається дощ. Хоча б температура змилосердиться і підніметься до +14 градусів. З п‘ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на Захід та Північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг". – поділилась вона.

Прогноз погоди на 21 квітня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +13+15

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +13+15

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +12+14

Хмельницький +13+15

Житомир +12+14

Чернігів +12+14

Черкаси +12+14

Миколаїв +15+17

Одеса +14+16

Херсон +15+17

Сімферополь +13+15

Полтава +12+13

Суми +11+13

Харків +12+13

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +14+16

Луганськ +14+16

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