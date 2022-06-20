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Погода в Україні 21 червня: синоптик попередила про дощі та похолодання

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Прогноз погоди на 21 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 21 червня 2022 в Україні / Jannis Edelmann on Unsplash

21 червня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому спека відступить, а опадів побільшає. Детальний прогноз по містах читайте далі.

21 червня, у вівторок, майже по всій країні очікується відчутне зниження температури. Середній показник вдень втримається на рівні +20+26, лише у східних та південних областях, а також на Сумщині та на Полтавщині все ще буде спекотно. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Атмосферний фронт – це, зазвичай, дощі. Тому 21-го червня короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть у західній частині України, на Півночі, ввечері можливі на Одещині, Миколаївщині та Луганщині. Хто не потрапив у цей географічний список – буде сухо, сонячно. Призабута синоптична особливість. 21-го червня у більшості областей України можливі сильні пориви північно-західного вітру, – додала вона.

У Києві 21 червня повітря вдень прогріється до +27, можливий короткочасний дощ з грозою та сильний вітер. А вже з 22 червня по всій країні температура вирівняється до +20+26, а у північних областях можливі навіть +17+20.

Прогноз погоди на 21 червня у містах України:

Погода в Україні 21 червня: синоптик попередила про дощі та похолодання - фото 507877
  • Ужгород +26+28
  • Львів +20+22
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький 21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +27+29
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +27+29
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +27+29
  • Суми +27+29
  • Харків +29+31
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +30+22
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +30+22

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