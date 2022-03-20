Погода в Україні 21 березня: прогноз на понеділок

21 березня в Україні продовжить підійматись температура повітря і навіть нічні морози не скасують весняне потепління. Детальний прогноз погоди читайте далі.

21 березня, у понеділок, в країні переважатиме сонячна погода. Після холодної ночі температура повітря сягне +10+14. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Холоднішими очікуються прибережні райони України, які будуть охолоджуватися ще не прогрітими морями. У Києві 21-го березня погода передбачається сонячною та теплою, до +12 градусів. У кого сильніше нагріє віконний термометр, не поспішайте одразу казати, що у вас вже +20. Це лише додатково прогріте скло", – додала вона.

Упродовж тижня в Україні втримає тепла погода, лише з 25 березня температура знизиться та прийдуть опади.

"День весняного рівнодення цьогорічний хай люто випалить сонцем до ноги усю нечисть, яка залізла в нашу красивенну країну. А нам дасть сили, здоров‘я, віру. Весна вже перемогла і ми обов‘язково переможемо. Це – очевидно", – підсумувала синоптик.

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