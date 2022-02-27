Магнітні бурі у березні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні

Березень 2022 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у березні!

У березні 2022 року очікуються магнітні бурі, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати впродовж всього місяця. Триватимуть магнітні бурі по кілька днів.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у березні:

3 березня розпочнеться перше магнітне коливання місяця. Триватиме це магнітне коливання до 6 березня. Може боліти голова, змінюватиметься тиск, відчуєте слабкість, будуть проблеми зі сном. Це буде потужна магнітна буря.

11-12 березня також буде сильне магнітне коливання, яке буде відчутне та впливатиме на здоров'я та фізичний стан.

18 березня магнітне коливання буде незначним за потужністю.

Наступна магнітна буря торкнеться літніх людей та тих, у кого є серцево-судинні захворювання. За потужністю ця буря буде середньою. Триватиме вона впродовж кількох днів – 21-23 березня.

Ще магнітне коливання ви відчуєте 27 березня. Воно може мати незначний вплив на самопочуття. Варто утриматись від фізичного перенавантаження. Можете швидко втомлюватися та дратуватися, але на здоров'ї це мало позначиться.

Календар магнітних бур на березень 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у березні 2022:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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