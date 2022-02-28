Погода у березні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у березні, у перший місяць весни. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у березні 2022.

Вже відомий прогноз погоди на березень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що березень буде досить теплий. Кліматична характеристика березня буде у межах норми й цьогорічний перший місяць весни буде досить передбачуваним.

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Середня місячна температура повітря у березні становитиме 1-6° тепла, а у гірських районах цей показник може бути нижчий на кілька градусів. Ці показники вписуються в кліматичну норму цього місяця, проте все ж вищі на 1-1,5° за норму. Абсолютний максимум температури повітря в Україні у березні був 19-29°, а абсолютний мінімум – -20-37°.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 21-37 мм, а в гірських районах 35-69 мм. Це в межах кліматичної норми, проте менше й показники нижчі, ніж попереднього місяця.

Також синоптики прогнозують, що погода у березні 2022 року може бути нестабільною – теплі дні межуватимуть зі сльотою. Водночас у цей місяці будуть спостерігатися короткочасні пониження та підвищення показників на термометрах.

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