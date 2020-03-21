На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 21 березня: похолодання з мокрим снігом
-
- 31
21 березня в країну прийде різке погіршення погодних умов, тому варто готуватись до снігопадів та похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
21 березня, в суботу, через арктичне повітря температура почне стрімко знижуватись. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, прохолода затримається аж до 26 березня.
"У суботу очікується протягом дня +4+9 градусів, на Сході +7+12 градусів, а на Півдні ще побуде +9+14 градусів. У неділю вже вріже вдень -1+5 градусів, на Півдні до +9 градусів. На наступному тижні передбачаються ночі із морозом, вдень слабенькі "плюси". У суботу-неділю в Україні внаслідок діяльності атмосферних фронтів переважатиме волога погода – дощ та мокрий сніг. Посилиться вітер", – поділилась вона.
У Києві 21 березня можливі періодичні опади у вигляді мокрого снігу, вдень до +6+7.
Прогноз погоди на 21 березня у містах України:
- Ужгород +8+10
- Львів +4+6
- Чернівці +5+7
- Івано-Франківськ +5+7
- Тернопіль +5+7
- Рівне +4+6
- Луцьк +4+6
- Вінниця +6+8
- Хмельницький +5+7
- Житомир +5+7
- Чернігів +6+8
- Черкаси +7+9
- Миколаїв +10+12
- Одеса +10+12
- Херсон +10+12
- Сімферополь +12+14
- Полтава +9+11
- Суми +6+8
- Харків +9+11
- Дніпро +9+11
- Запоріжжя +11+13
- Донецьк +9+11
- Луганськ +9+11
Читайте також: Карантинний Київ у трьох картинках: що закрили, а що працює в столиці
-
09:33Чи можна фрукти повністю замінити сухофруктами
-
09:00Романтик чи постмодерніст? Дізнайся, який ти поет
-
08:50На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт
-
08:27Погода в Україні 21 березня: похолодання з мокрим снігом
- 20 березня
-
21:51Сестра Кім Кардашян знялась у відвертій фотосесії для журналу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:2521 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:00Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото
-
20:49Як зміниться дизайн Windows: відео
-
20:24У США журналіст запропонував флешмоб, як підняти настрій під час пандемії
-
19:53Відвідувач показав фокус з кавою, який вражає (відео)
-
19:23Зима повертається: синоптики попередили про снігопади і заморозки
-
19:07Коронавірус у Львові: у кого підтверджений перший випадок захворювання
-
19:00Найкращі комедійні серіали, які змусять сміятись до сліз
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:47Холостяк 10 сезон 3 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:22Гороскоп на 21 березня 2020: для яких знаків Зодіаку мрії стануть реальністю
-
17:54FINNEAS – Let's Fall in Love for the Night: Брат Біллі Айліш випустив новий хіт
-
17:27Модель Victoria's Secret похизувалась сідницями на пляжі
-
16:51Я знаю, що це правда: трейлер драматичного серіалу з Марком Руффало
-
16:20Дивне хобі: епічні фото собак, які облизують вікна
-
16:00СВ-шоу з Вєркою Сердючкою: за що ми полюбили телепередачу 2000-х
-
15:50Якою є безпечна дистанція між людьми в громадських місцях: відповідь МОЗ
-
15:33Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото
-
15:15Карантин з користю: JULIK розповів, як проводить час в самоізоляції
-
09:00Романтик чи постмодерніст? Дізнайся, який ти поет
-
08:27Погода в Україні 21 березня: похолодання з мокрим снігом
- 20 березня
-
21:00Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото
-
19:00Найкращі комедійні серіали, які змусять сміятись до сліз
-
16:00СВ-шоу з Вєркою Сердючкою: за що ми полюбили телепередачу 2000-х
-
13:00День щастя: мотивуючі цитати та повчальні притчі, які допоможуть зберігати позитив
-
12:16Як користуватися смартфоном під час карантину: 5 простих правил
-
10:22Баба Доцька – Біда: кумедна пародія про карантин на пісню GO-A
-
07:15Погода в Україні 20 березня: прогноз на День весняного рівнодення
- 19 березня
-
20:19Оприлюднено карту країн, закритих через коронавірус
-
18:15Воротар збірної України підтримав флешмоб із туалетним папером: відео
-
16:00Залишається лише чекати: історії українців, які застрягли в Європі через закриття кордонів
-
14:00Подорож під час пандемії коронавірусу: історія з власного досвіду
-
12:0010 українських слів, які замінять поширені кальки з російської
-
10:00Ліна Костенко чи ні? Впізнай рядки поетеси у цікавому тесті
-
07:29Погода в Україні 19 березня: прогноз на сьогодні
- 18 березня
-
19:19Круті фантастичні серіали, які варто побачити
-
16:30Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися
-
15:12Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду
-
13:30Нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус: як почувається депутат
-
11:46Київ без метро у фото: тиснява у маршрутках, а люди без масок
-
10:00Де замовляти їжу і продукти онлайн: популярні служби доставки в Україні
-
07:11Погода в Україні 18 березня: точний прогноз по містах
- 17 березня
-
20:31Скільки буде тривати пандемія коронавірусу: прогноз учених
-
18:41Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+