Погода в Україні 21 березня: похолодання з мокрим снігом

21 березня в країну прийде різке погіршення погодних умов, тому варто готуватись до снігопадів та похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

21 березня, в суботу, через арктичне повітря температура почне стрімко знижуватись. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, прохолода затримається аж до 26 березня.

"У суботу очікується протягом дня +4+9 градусів, на Сході +7+12 градусів, а на Півдні ще побуде +9+14 градусів. У неділю вже вріже вдень -1+5 градусів, на Півдні до +9 градусів. На наступному тижні передбачаються ночі із морозом, вдень слабенькі "плюси". У суботу-неділю в Україні внаслідок діяльності атмосферних фронтів переважатиме волога погода – дощ та мокрий сніг. Посилиться вітер", – поділилась вона.

У Києві 21 березня можливі періодичні опади у вигляді мокрого снігу, вдень до +6+7.

Прогноз погоди на 21 березня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +4+6

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +5+7

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +6+8

Хмельницький +5+7

Житомир +5+7

Чернігів +6+8

Черкаси +7+9

Миколаїв +10+12

Одеса +10+12

Херсон +10+12

Сімферополь +12+14

Полтава +9+11

Суми +6+8

Харків +9+11

Дніпро +9+11

Запоріжжя +11+13

Донецьк +9+11

Луганськ +9+11

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