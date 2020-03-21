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Погода в Україні 21 березня: похолодання з мокрим снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 березня в країну прийде різке погіршення погодних умов, тому варто готуватись до снігопадів та похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

21 березня, в суботу, через арктичне повітря температура почне стрімко знижуватись. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, прохолода затримається аж до 26 березня.

"У суботу очікується протягом дня +4+9 градусів, на Сході +7+12 градусів, а на Півдні ще побуде +9+14 градусів. У неділю вже вріже вдень -1+5 градусів, на Півдні до +9 градусів. На наступному тижні передбачаються ночі із морозом, вдень слабенькі "плюси". У суботу-неділю в Україні внаслідок діяльності атмосферних фронтів переважатиме волога погода дощ та мокрий сніг. Посилиться вітер", – поділилась вона.

У Києві 21 березня можливі періодичні опади у вигляді мокрого снігу, вдень до +6+7.

Прогноз погоди на 21 березня у містах України:

Погода в Україні 21 березня: похолодання з мокрим снігом - фото 393368
  • Ужгород +8+10
  • Львів +4+6
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +10+12
  • Херсон +10+12
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +9+11
  • Суми +6+8
  • Харків +9+11
  • Дніпро +9+11
  • Запоріжжя +11+13
  • Донецьк +9+11
  • Луганськ +9+11

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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