Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні

20 травня в Україні очікується волога погода, лише у кількох областях без суттєвих опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 травня, у середу, атмосферний фронт принесе дощі на схід, південь та Сумщину, а на решті території країни переважатиме малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У західних та центральних областях суттєві опади – навряд, хіба десь набіжить якась місцева хмарка з місцевими кількома краплями. У центральних областях вдень світитиме сонце. Вітер буде свіжим, із північного заходу, поривчастим. Температура повітря вдень в Україні передбачається +14+19 градусів, у південній частині та на Закарпатті +17+24 градуси. У Києві 20-го травня суттєві дощі малоймовірні, вночі +10 градусів, вдень у середу +17 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 20 травня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +15+17

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +15+17

Рівне +16+18

Луцьк +15+17

Вінниця +18+20

Хмельницький +16+18

Житомир +16+18

Чернігів +15+17

Черкаси +16+18

Миколаїв +18+20

Одеса +16+18

Херсон +20+22

Сімферополь +20+22

Полтава +16+18

Суми +17+19

Харків +15+17

Дніпро +18+20

Запоріжжя +21+23

Донецьк +18+20

Луганськ +17+19

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