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Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

20 травня в Україні очікується волога погода, лише у кількох областях без суттєвих опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 травня, у середу, атмосферний фронт принесе дощі на схід, південь та Сумщину, а на решті території країни переважатиме малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У західних та центральних областях суттєві опади навряд, хіба десь набіжить якась місцева хмарка з місцевими кількома краплями. У центральних областях вдень світитиме сонце. Вітер буде свіжим, із північного заходу, поривчастим. Температура повітря вдень в Україні передбачається +14+19 градусів, у південній частині та на Закарпатті +17+24 градуси. У Києві 20-го травня суттєві дощі малоймовірні, вночі +10 градусів, вдень у середу +17 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 20 травня у містах України:

Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні - фото 404603

  • Ужгород +20+22
  • Львів +15+17
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +16+18
  • Херсон +20+22
  • Сімферополь +20+22
  • Полтава +16+18
  • Суми +17+19
  • Харків +15+17
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +17+19

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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