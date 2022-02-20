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Погода в Україні 20 лютого: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на 20 лютого в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 20 лютого в Україні / SHIKEE - on Unsplash

20 лютого в Україні втримається тепла і вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 лютого, у неділю, невеликі дощі прогнозуються у південних та західних областях, а на решті території переважатиме суха погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура повітря вдень складе +4+9, а на півдні країни навіть до +12.

Тим часом у Карпатах вдень від -1 до +4, невеликий мокрий сніг, а також рвучкий вітер поривами до 15-20 м/с. У Києві 20 лютого втримається малохмарна та вітряна погода, вдень до +6+8.

Прогноз погоди на 20 лютого у містах України:

Погода в Україні 20 лютого: у яких областях пройдуть дощі - фото 497718
  • Ужгород +7+9
  • Львів +6+8
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +6+8
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава +6+8
  • Суми +5+7
  • Харків +6+8
  • Дніпро +7+9
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +6+8

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