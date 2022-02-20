Погода в Україні 20 лютого: у яких областях пройдуть дощі

20 лютого в Україні втримається тепла і вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 лютого, у неділю, невеликі дощі прогнозуються у південних та західних областях, а на решті території переважатиме суха погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура повітря вдень складе +4+9, а на півдні країни навіть до +12.

Тим часом у Карпатах вдень від -1 до +4, невеликий мокрий сніг, а також рвучкий вітер поривами до 15-20 м/с. У Києві 20 лютого втримається малохмарна та вітряна погода, вдень до +6+8.

Прогноз погоди на 20 лютого у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +6+8

Рівне +5+7

Луцьк +6+8

Вінниця +6+8

Хмельницький +6+8

Житомир +6+8

Чернігів +5+7

Черкаси +6+8

Миколаїв +8+10

Одеса +6+8

Херсон +8+10

Сімферополь +9+11

Полтава +6+8

Суми +5+7

Харків +6+8

Дніпро +7+9

Запоріжжя +8+10

Донецьк +6+8

Луганськ +6+8

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