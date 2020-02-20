Погода в Україні 20 лютого: у яких областях пройдуть дощі

20 лютого в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у більшості областей буде сухо. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

20 лютого, у четвер, в країні очікується малохмарна та суха погода, однак у західних областях, а також Житомирщині та Вінниччині можливі дощі з мокрим снігом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня очікується без особливих змін, +3+8 градусів. У Києві 20-го лютого сьогоднішнє сонечко прикриється хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. У столиці +5, +6 градусів. Серйозніші опади із сильним вітром з'являться в Україні 23-24 лютого – підготуйте голови, парасолі та законсервуйте сьогодні нормальний сонячний настрій для похмурого вітряного періоду", – додала вона.

Прогноз погоди на 20 лютого у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +5+7

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +5+7

Вінниця +5+7

Хмельницький +4+6

Житомир +4+6

Чернігів +4+6

Черкаси +5+7

Миколаїв +8+10

Одеса +8+10

Херсон +7+9

Сімферополь +6+8

Полтава +5+7

Суми +4+6

Харків +5+7

Дніпро +5+7

Запоріжжя +6+8

Донецьк +4+6

Луганськ +3+5

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