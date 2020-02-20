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Погода в Україні 20 лютого: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

20 лютого в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у більшості областей буде сухо. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

20 лютого, у четвер, в країні очікується малохмарна та суха погода, однак у західних областях, а також Житомирщині та Вінниччині можливі дощі з мокрим снігом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня очікується без особливих змін, +3+8 градусів. У Києві 20-го лютого сьогоднішнє сонечко прикриється хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. У столиці +5, +6 градусів. Серйозніші опади із сильним вітром з'являться в Україні 23-24 лютого – підготуйте голови, парасолі та законсервуйте сьогодні нормальний сонячний настрій для похмурого вітряного періоду", – додала вона.

Прогноз погоди на 20 лютого у містах України:

Погода в Україні 20 лютого: у яких областях пройдуть дощі - фото 387124
  • Ужгород +6+8
  • Львів +5+7
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +8+10
  • Херсон +7+9
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +5+7
  • Суми +4+6
  • Харків +5+7
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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