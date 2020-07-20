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Погода в Україні 20 липня: точний прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

20 липня у більшості областей країни переважатиме сонячна погода, але місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 липня, у понеділок, майже по всій Україні очікується спекотна погода, лише на Заході, а також на Миколаївщині, на Одещині та на Кіровоградщині пройдуть короткочасні дощі з грозами. Відповідно до даних Укргідрометцентру, сьогодні температура коливатиметься на рівні +24+29, а на Півдні – до +32.

У Києві 20 липня вдень без опадів, а повітря прогріється до +26+28.

Прогноз погоди на 20 липня у містах України:

Погода в Україні 20 липня: точний прогноз на понеділок - фото 416532
  • Ужгород +24+26
  • Львів +24+26
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +28+30
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +25+27
  • Суми +25+27
  • Харків +25+27
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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