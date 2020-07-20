Погода в Україні 20 липня: точний прогноз на понеділок

20 липня у більшості областей країни переважатиме сонячна погода, але місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 липня, у понеділок, майже по всій Україні очікується спекотна погода, лише на Заході, а також на Миколаївщині, на Одещині та на Кіровоградщині пройдуть короткочасні дощі з грозами. Відповідно до даних Укргідрометцентру, сьогодні температура коливатиметься на рівні +24+29, а на Півдні – до +32.

У Києві 20 липня вдень без опадів, а повітря прогріється до +26+28.

Прогноз погоди на 20 липня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +24+26

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +24+26

Хмельницький +24+26

Житомир +25+27

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Миколаїв +29+31

Одеса +28+30

Херсон +30+32

Сімферополь +28+30

Полтава +25+27

Суми +25+27

Харків +25+27

Дніпро +27+29

Запоріжжя +30+32

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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