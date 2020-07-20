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Погода в Україні 20 липня: точний прогноз на понеділок
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20 липня у більшості областей країни переважатиме сонячна погода, але місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
20 липня, у понеділок, майже по всій Україні очікується спекотна погода, лише на Заході, а також на Миколаївщині, на Одещині та на Кіровоградщині пройдуть короткочасні дощі з грозами. Відповідно до даних Укргідрометцентру, сьогодні температура коливатиметься на рівні +24+29, а на Півдні – до +32.
У Києві 20 липня вдень без опадів, а повітря прогріється до +26+28.
Прогноз погоди на 20 липня у містах України:
- Ужгород +24+26
- Львів +24+26
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +25+27
- Рівне +25+27
- Луцьк +25+27
- Вінниця +24+26
- Хмельницький +24+26
- Житомир +25+27
- Чернігів +25+27
- Черкаси +25+27
- Миколаїв +29+31
- Одеса +28+30
- Херсон +30+32
- Сімферополь +28+30
- Полтава +25+27
- Суми +25+27
- Харків +25+27
- Дніпро +27+29
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +26+28
- Луганськ +26+28
Читайте також: Погода у липні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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