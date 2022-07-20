Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Погода в Україні 20 липня: синоптик попередила про спеку та грозові дощі

  • 42
Прогноз погоди на 20 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 20 липня 2022 в Україні

20 липня в Україні переважатиме спека, але є області, в яких імовірні грозові дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

20 липня, у середу, основний ареал спеки переміститься на Німеччину, охопить значну частину Центральної Європи. Південна Європа також буде дуже розпеченою. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Це спекотне повітря завтра, у середу, трохи дихне й на нас:

Не таке аж пекуче, але до +30 градусів ймовірно 20-го липня у західних областях України (окрім Волині та Рівненщини, де повітря очікується трохи свіжіше) та на південному заході. У північних областях буде комфортно, +20+26 градусів. У східних, центральних областях та на Півдні України передбачається +25+29 градусів. Більша частина України належатиме завтра сухому повітрю, буде багато сонця. Проте на Чернігівщині, Сумщині, а ввечері у середу ще й на Харківщині та Полтавщині хвіст атмосферного фронту лине періодичними грозовими дощами", додала вона.

У Києві 20-го липня стане тепліше, очікується вдень до +24, +25 градусів. Якийсь серйозний дощ у столиці – навряд, хіба що якусь вологу закине від Чернігівщини.

Прогноз погоди на 20 липня у містах України:

Погода в Україні 20 липня: синоптик попередила про спеку та грозові дощі - фото 509815
  • Ужгород +31+33
  • Львів +30+32
  • Чернівці +30+32
  • Івано-Франківськ +30+32
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +24+26
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +30+32
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +23+25
  • Суми +23+25
  • Харків +24+26
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +25+27
  • Київ +24+26

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн

пропозиції партнерів
Новини