Погода в Україні 20 липня: синоптик попередила про спеку та грозові дощі

20 липня в Україні переважатиме спека, але є області, в яких імовірні грозові дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

20 липня, у середу, основний ареал спеки переміститься на Німеччину, охопить значну частину Центральної Європи. Південна Європа також буде дуже розпеченою. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Це спекотне повітря завтра, у середу, трохи дихне й на нас:

Не таке аж пекуче, але до +30 градусів ймовірно 20-го липня у західних областях України (окрім Волині та Рівненщини, де повітря очікується трохи свіжіше) та на південному заході. У північних областях буде комфортно, +20+26 градусів. У східних, центральних областях та на Півдні України передбачається +25+29 градусів. Більша частина України належатиме завтра сухому повітрю, буде багато сонця. Проте на Чернігівщині, Сумщині, а ввечері у середу ще й на Харківщині та Полтавщині хвіст атмосферного фронту лине періодичними грозовими дощами", – додала вона.

У Києві 20-го липня стане тепліше, очікується вдень до +24, +25 градусів. Якийсь серйозний дощ у столиці – навряд, хіба що якусь вологу закине від Чернігівщини.

Прогноз погоди на 20 липня у містах України:

Ужгород +31+33

Львів +30+32

Чернівці +30+32

Івано-Франківськ +30+32

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +24+26

Хмельницький +24+26

Житомир +24+26

Чернігів +23+25

Черкаси +24+26

Кропивницький +24+26

Миколаїв +30+32

Одеса +30+32

Херсон +26+28

Сімферополь +24+26

Полтава +23+25

Суми +23+25

Харків +24+26

Дніпро +24+26

Запоріжжя +26+28

Донецьк +24+26

Луганськ +25+27

Київ +24+26

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