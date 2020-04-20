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Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

20 квітня в Україні переважатиме сонячна погода, однак місцям можливі дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 квітня, у понеділок, в країні переважатиме волога та хмарна погода, місцями у східних областях можливі дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер залишається західного, північного-західного напрямку, посилиться до поривчастого. Зміна напрямку припаде орієнтовно на 25-те квітня, перейде на південно-західний. Температура повітря у понеділок коливатиметься в межах +9+14 градусів, на Півдні до +16 градусів", – додала вона.

У Києві 20 квітня істотних опадів не очікується, посилиться вітер, а повітря вдень прогріється до +9+10.

Прогноз погоди на 20 квітня у містах України:

Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах - фото 399031
  • Ужгород +14+16
  • Львів +11+13
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +14+16
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +10+12
  • Суми +10+12
  • Харків +10+12
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +9+11

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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