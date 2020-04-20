Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах

20 квітня в Україні переважатиме сонячна погода, однак місцям можливі дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

20 квітня, у понеділок, в країні переважатиме волога та хмарна погода, місцями у східних областях можливі дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер залишається західного, північного-західного напрямку, посилиться до поривчастого. Зміна напрямку припаде орієнтовно на 25-те квітня, перейде на південно-західний. Температура повітря у понеділок коливатиметься в межах +9+14 градусів, на Півдні до +16 градусів", – додала вона.

У Києві 20 квітня істотних опадів не очікується, посилиться вітер, а повітря вдень прогріється до +9+10.

Прогноз погоди на 20 квітня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +11+13

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +10+12

Луцьк +9+11

Вінниця +11+13

Хмельницький +11+13

Житомир +10+12

Чернігів +11+13

Черкаси +10+12

Миколаїв +14+16

Одеса +14+16

Херсон +13+15

Сімферополь +14+16

Полтава +10+12

Суми +10+12

Харків +10+12

Дніпро +11+13

Запоріжжя +12+14

Донецьк +11+13

Луганськ +9+11

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