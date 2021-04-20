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Погода в Україні 20 квітня: українців попередили про негоду

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

20 квітня в країну прийде циклон, тому у більшості областях пройдуть серйозні дощі з сильним вітром. Детальний прогноз погоди по містах на сьогодні читайте далі.

20 квітня, у вівторок, циклон принесе в Україну різке погіршення погодних умов. Упродовж доби сильні дощі з вітром накриють майже всі області. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Київщина та Вінниччина, як один наш Президент, зможуть пропетляти між західною вологою та циклонічними південними дощиськами – якихось серйозних опадів там не передбачається. Температура повітря в Україні все ще притягує ненормативну лексику – вночі +3+7 градусів, вдень +9+13 градусів. У Києві вівторок очікується холоднуватим, вдень +10+12 градусів. Може бути якийсь дощ, але нічого серйозного. А ось північний вітер додасть дискомфорту, буде рвучким. Якраз шалик, зав‘язаний по-французьки, стане дуже доречним. Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною та вітряною", поділилась вона.

Прогноз погоди на 20 квітня у містах України:

Погода в Україні 20 квітня: українців попередили про негоду - фото 456386
  • Ужгород +13+15
  • Львів +11+13
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +13+15
  • Херсон +12+14
  • Сімферополь +11+13
  • Полтава +10+12
  • Суми +10+12
  • Харків +11+13
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +12+13
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +13+15

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