Погода в Україні 20 квітня: українців попередили про негоду

20 квітня в країну прийде циклон, тому у більшості областях пройдуть серйозні дощі з сильним вітром. Детальний прогноз погоди по містах на сьогодні читайте далі.

20 квітня, у вівторок, циклон принесе в Україну різке погіршення погодних умов. Упродовж доби сильні дощі з вітром накриють майже всі області. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Київщина та Вінниччина, як один наш Президент, зможуть пропетляти між західною вологою та циклонічними південними дощиськами – якихось серйозних опадів там не передбачається. Температура повітря в Україні все ще притягує ненормативну лексику – вночі +3+7 градусів, вдень +9+13 градусів. У Києві вівторок очікується холоднуватим, вдень +10+12 градусів. Може бути якийсь дощ, але нічого серйозного. А ось північний вітер додасть дискомфорту, буде рвучким. Якраз шалик, зав‘язаний по-французьки, стане дуже доречним. Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною та вітряною", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 20 квітня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +11+13

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +11+13

Вінниця +11+13

Хмельницький +11+13

Житомир +11+13

Чернігів +11+13

Черкаси +11+13

Миколаїв +12+14

Одеса +13+15

Херсон +12+14

Сімферополь +11+13

Полтава +10+12

Суми +10+12

Харків +11+13

Дніпро +11+13

Запоріжжя +12+13

Донецьк +11+13

Луганськ +13+15

Читайте також: Погода у квітні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць