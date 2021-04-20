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Погода в Україні 20 квітня: українців попередили про негоду
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20 квітня в країну прийде циклон, тому у більшості областях пройдуть серйозні дощі з сильним вітром. Детальний прогноз погоди по містах на сьогодні читайте далі.
20 квітня, у вівторок, циклон принесе в Україну різке погіршення погодних умов. Упродовж доби сильні дощі з вітром накриють майже всі області. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Київщина та Вінниччина, як один наш Президент, зможуть пропетляти між західною вологою та циклонічними південними дощиськами – якихось серйозних опадів там не передбачається. Температура повітря в Україні все ще притягує ненормативну лексику – вночі +3+7 градусів, вдень +9+13 градусів. У Києві вівторок очікується холоднуватим, вдень +10+12 градусів. Може бути якийсь дощ, але нічого серйозного. А ось північний вітер додасть дискомфорту, буде рвучким. Якраз шалик, зав‘язаний по-французьки, стане дуже доречним. Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною та вітряною", – поділилась вона.
Прогноз погоди на 20 квітня у містах України:
- Ужгород +13+15
- Львів +11+13
- Чернівці +11+13
- Івано-Франківськ +11+13
- Тернопіль +11+13
- Рівне +11+13
- Луцьк +11+13
- Вінниця +11+13
- Хмельницький +11+13
- Житомир +11+13
- Чернігів +11+13
- Черкаси +11+13
- Миколаїв +12+14
- Одеса +13+15
- Херсон +12+14
- Сімферополь +11+13
- Полтава +10+12
- Суми +10+12
- Харків +11+13
- Дніпро +11+13
- Запоріжжя +12+13
- Донецьк +11+13
- Луганськ +13+15
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