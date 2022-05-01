Погода в Україні 2 травня: у яких областях очікуються грози

2 травня в Україні переважатиме тепла та сонячна погода, але місцями все ж пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 травня, у понеділок, після холодної ночі повітря вдень прогріється до +14+19, а у південних та західних областях до +20. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вітер очікується південний, південно-східний, помірний. Дощі 2-го травня пройдуть у західних областях України, окрім Тернопільщини та Хмельницької області, а також місцями у північній частині. Під час дощу вдень можливі грози. На решті території України – без істотних опадів. У Києві понеділок очікується теплим, максимальна температура повітря становитиме+15+18 градусів. Щось істотне з опадів у столиці – навряд. У Києві найближчі дощі більш ймовірні 3-го та 9-го травня, – додала вона.

Прогноз погоди на 2 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +17+19

Чернівці +17+19

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +17+19

Вінниця +15+17

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +13+15

Черкаси +15+17

Кропивницький +15+17

Миколаїв +15+17

Одеса +15+17

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +13+15

Дніпро +15+17

Запоріжжя +15+17

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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