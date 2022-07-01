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Погода в Україні 2 липня: у яких областях буде найспекотніше

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Прогноз погоди на 2 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 2 липня 2022 в Україні / pariwat pannium on Unsplash

2 липня в Україні переважатиме малохмарна та суха погода, але місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

2 липня, в суботу, у більшості областей втримається комфортна літня погода, однак на заході країни прогнозуються короткочасні дощі, місцями з градом та шквалами до 15-20 м/с. Відповідно до даних Укргідрометцентру, посилиться вітер і у східних областях, а на решті території Україн очікуються пориви до 5-10 м/с.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Найсвіжіше 2 липня буде на Сході країни – до +21+26, а найспекотніше – Закарпатті та узбережжі морів до +27+32. Через це майже по всій країні оголошено попередження про пожежну небезпеку, тож варто утриматись від пікніків з вогнищами та від спалювання трави, за яке світить відповідальність. У Києві та на Київщині вдень 2 липня без опадів, температура до +27+32.

Прогноз погоди на 2 липня у містах України:

Погода в Україні 2 липня: у яких областях буде найспекотніше - фото 508650
  • Ужгород +29+31
  • Львів +27+29
  • Чернівці +30+32
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +30+32
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +29+31
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +27+29
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +26+28
  • Суми +26+28
  • Харків +25+27
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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