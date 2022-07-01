Погода в Україні 2 липня: у яких областях буде найспекотніше

2 липня в Україні переважатиме малохмарна та суха погода, але місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

2 липня, в суботу, у більшості областей втримається комфортна літня погода, однак на заході країни прогнозуються короткочасні дощі, місцями з градом та шквалами до 15-20 м/с. Відповідно до даних Укргідрометцентру, посилиться вітер і у східних областях, а на решті території Україн очікуються пориви до 5-10 м/с.

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Найсвіжіше 2 липня буде на Сході країни – до +21+26, а найспекотніше – Закарпатті та узбережжі морів до +27+32. Через це майже по всій країні оголошено попередження про пожежну небезпеку, тож варто утриматись від пікніків з вогнищами та від спалювання трави, за яке світить відповідальність. У Києві та на Київщині вдень 2 липня без опадів, температура до +27+32.

Прогноз погоди на 2 липня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +27+29

Чернівці +30+32

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +29+31

Рівне +29+31

Луцьк +29+31

Вінниця +30+32

Хмельницький +30+32

Житомир +29+31

Чернігів +27+29

Черкаси +29+31

Кропивницький +29+31

Миколаїв +29+31

Одеса +27+29

Херсон +29+31

Сімферополь +26+28

Полтава +26+28

Суми +26+28

Харків +25+27

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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