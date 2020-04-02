Погода в Україні 2 квітня: весняне тепло повертається

2 квітня в Україні поступово підійматиметься температура повітря після нічних заморозків, а опадів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

2 квітня, у четвер, весна почне повертатись в країну, адже навіть після нічних заморозків вдень температура сягне +8+13. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"2-го квітня в Україні очікується суха, переважно сонячна, погода. Вітер вже – із заходу та південного заходу. У Києві четвер буде вдень вже тепліше, близько +10 градусів. Без опадів. Надалі температура повітря поступово підвищуватиметься, проте опадів суттєвих не видно, поливати квіти і те, що вже посаджено, треба буде багато", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 квітня у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +10+12

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +9+11

Вінниця +11+12

Хмельницький +9+11

Житомир +10+12

Чернігів +10+12

Черкаси +11+12

Миколаїв +11+12

Одеса +9+11

Херсон +11+12

Сімферополь +9+11

Полтава +11+13

Суми +9+11

Харків +10+12

Дніпро +11+13

Запоріжжя +11+13

Донецьк +11+13

Луганськ +10+12

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