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Погода в Україні 2 квітня: весняне тепло повертається

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 квітня в Україні поступово підійматиметься температура повітря після нічних заморозків, а опадів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

2 квітня, у четвер, весна почне повертатись в країну, адже навіть після нічних заморозків вдень температура сягне +8+13. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"2-го квітня в Україні очікується суха, переважно сонячна, погода. Вітер вже із заходу та південного заходу. У Києві четвер буде вдень вже тепліше, близько +10 градусів. Без опадів. Надалі температура повітря поступово підвищуватиметься, проте опадів суттєвих не видно, поливати квіти і те, що вже посаджено, треба буде багато", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 квітня у містах України:

Погода в Україні 2 квітня: весняне тепло повертається - фото 395589
  • Ужгород +10+12
  • Львів +10+12
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +11+12
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +11+12
  • Миколаїв +11+12
  • Одеса +9+11
  • Херсон +11+12
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава +11+13
  • Суми +9+11
  • Харків +10+12
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +11+13
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +10+12

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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