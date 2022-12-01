Погода в Україні 2 грудня: у яких областях буде найтепліше

2 грудня в Україні все ще визначатиме погоду антициклон, тому майже по всій країні буде сухо та малохмарно. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

2 грудня, у п'ятницю, антициклон гарантуватиме відсутність опадів у більшості областей країни. Винятком стануть лише Вінниччина, Одещина та південь Криму, де можливі дощі або мокрий сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У п'ятницю буде помірно холодно. Найближчої ночі температура повітря становитиме -1-6 градусів, у північній частині України подекуди -5-9 градусів. Вдень передбачається від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, на крайньому півдні +2+7 градусів. Сильний вітер вже кілька днів втримується у східних областях та на південному сході України – і 2 грудня там до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду, – додала вона.

У Києві 2 грудня без опадів, температура вдень на рівні 0-2 морозу та рвучкий вітер до 6-10 м/с. На дорогах ожеледиця, тож водіям та пішоходам варто бути особливо обачними.

Прогноз погоди на 2 грудня по містах України:

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