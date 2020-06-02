Погода в Україні 2 червня: у яких областях пройдуть дощі

2 червня в Україні все ще втримається циклон, тому частина областей проведе вже літній день з дощами, а місцями навіть можливий мокрий сніг. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

2 червня, у вівторок, у кількох областях втримається волога погода, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі, періодичні, від невеликих до помірних, можливі у північних областях (окрім Сумщини), в Одеській області, в Криму та на крайньому сході. На решті території – або без істотних опадів, або максимум місцями незначні. Вітер задуватиме з північного заходу, помірний, до поривчастого. У денні години в Україні очікується переважно +14+18 градусів, на Сході буде найтепліше, до +17+22 градусів, а найхолодніше у західній частині України, лише +8+13 градусів", – додала вона.

У Києві 2 червня можливі дощі, а температура повітря вдень сягне позначки +14.

Прогноз погоди на 2 червня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +11+13

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +12+14

Хмельницький +12+14

Житомир +12+14

Чернігів +14+16

Черкаси +13+15

Миколаїв +16+18

Одеса +16+18

Херсон +17+19

Сімферополь +17+19

Полтава +16+18

Суми +16+18

Харків +19+21

Дніпро +16+18

Запоріжжя +19+21

Донецьк +19+21

Луганськ +19+21

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