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Погода в Україні 2 червня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 червня в Україні все ще втримається циклон, тому частина областей проведе вже літній день з дощами, а місцями навіть можливий мокрий сніг. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

2 червня, у вівторок, у кількох областях втримається волога погода, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі, періодичні, від невеликих до помірних, можливі у північних областях (окрім Сумщини), в Одеській області, в Криму та на крайньому сході. На решті території або без істотних опадів, або максимум місцями незначні. Вітер задуватиме з північного заходу, помірний, до поривчастого. У денні години в Україні очікується переважно +14+18 градусів, на Сході буде найтепліше, до +17+22 градусів, а найхолодніше у західній частині України, лише +8+13 градусів", – додала вона.

У Києві 2 червня можливі дощі, а температура повітря вдень сягне позначки +14.

Прогноз погоди на 2 червня у містах України:

Погода в Україні 2 червня: у яких областях пройдуть дощі - фото 407444
  • Ужгород +14+16
  • Львів +11+13
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +16+18
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +16+18
  • Суми +16+18
  • Харків +19+21
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +19+21

Читайте також: Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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